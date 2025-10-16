Έκθεση: Το υποβρύχιο Titan «ανατινάχθηκε» λόγω της ελαττωματικής κατασκευής του

Το υποβρύχιο Titan «ανατινάχθηκε» λόγω της ελαττωματικής κατασκευής του, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι που ταξίδευαν προς το ναυάγιο του Τιτανικού, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Εθνικής Επιτροπής Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) σε έκθεση που δημοσίευσε την Τετάρτη.

Η έκθεση της NTSB αναφέρει ότι η ελαττωματική κατασκευή του Titan «οδήγησε στην δημιουργία ενός δοχείου πίεσης από σύνθετο υλικό άνθρακα που περιείχε πολλαπλές ανωμαλίες και δεν πληρούσε τις απαραίτητες απαιτήσεις αντοχής και ανθεκτικότητας». Στην έκθεση αναφέρεται επίσης ότι η OceanGate, ιδιοκτήτρια του Titan, δεν έκανε αρκετές δοκιμές και δεν γνώριζε την πραγματική ανθεκτικότητα του υποβρυχίου.

Η NTSB τόνισε ότι το υποβρύχιο πιθανώς θα είχε βρεθεί νωρίτερα αν η OceanGate είχε ακολουθήσει το πρωτόκολλο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, και αυτό θα είχε εξοικονομήσει «χρόνο και πόρους, παρόλο που σε αυτή την περίπτωση η διάσωση δεν ήταν δυνατή».

Η έκθεση της NTSB συμπίπτει με μια έκθεση της Ακτοφυλακής που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο και περιέγραφε την κατάρρευση του Titan ως «αποτρέψιμη». Η Ακτοφυλακή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα ασφαλείας της OceanGate, ήταν «κρίσιμα ελαττωματικά» και διαπίστωσε «εμφανείς ανισότητες» μεταξύ των πρωτοκόλλων ασφαλείας και των πραγματικών πρακτικών.

Η OceanGate ανέστειλε τις δραστηριότητές της τον Ιούλιο του 2023 και στην συνέχεια έκλεισε οριστικά.

Η κατάρρευση του Titan, η οποία προκάλεσε τον θάνατο του διευθύνοντος συμβούλου της OceanGate, Στόκτον Ρας, είχε ως αποτέλεσμα να κατατεθούν πολλαπλές αγωγές αλλά και εκκλήσεις για να υπάρξει αυστηρότερη ρύθμιση των ιδιωτικών αποστολών σε βαθιά νερά. Στην κατάρρευση του Titan σκοτώθηκαν επίσης ο Γάλλος υποβρύχιος εξερευνητής Paul-Henri Nargeolet, γνωστός ως «Mr. Titanic», ο Βρετανός εξερευνητής Hamish Harding και δύο μέλη μιας εξέχουσας πακιστανικής οικογένειας, ο Shahzada Dawood και ο γιος του Suleman Dawood.

Η έκθεση της NTSB προτείνει στην Ακτοφυλακή να αναθέσει σε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων τη μελέτη των υποβρυχίων και άλλων οχημάτων που δέχονται πίεση για να δουν εάν είναι ικανά να φιλοξενήσουν ανθρώπους. Συνιστά επίσης στην Ακτοφυλακή να εφαρμόσει κανονισμούς για τα οχήματα αυτά.

Τέλος, η NTSB καλεί την Ακτοφυλακή να «διαδώσει τα ευρήματα της μελέτης στον κλάδο», ο οποίος έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια με την αύξηση των ιδιωτικά χρηματοδοτούμενων εξερευνήσεων.

Το υποβρύχιο πραγματοποιούσε ταξίδια στον τόπο βύθισης του Τιτανικού από το 2021. Η τελευταία κατάδυσή του έγινε το πρωί της 18ης Ιουνίου 2023. Το υποβρύχιο έχασε επικοινωνία με το σκάφος υποστήριξής του περίπου δύο ώρες αργότερα.

Η πολυήμερη αναζήτηση επιζώντων στα ανοικτά του Καναδά έγινε πρωτοσέλιδο σε διεθνείς εφημερίδες. Σύντομα έγινε σαφές ότι δεν θα υπήρχαν επιζώντες και η Ακτοφυλακή και άλλες Αρχές ξεκίνησαν εντατικές έρευνες για να μάθουν τι συνέβη.

