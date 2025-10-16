Bloomberg: Γιατί οι νεότερες γενιές συλλέγουν μετά μανίας στιλό

Είναι 10:14 π.μ. το πρωί του Σαββάτου και η Έκθεση Στυλογράφων Empire State μόλις ξεκινά. Δεκάδες άνθρωποι που έκαναν ουρά νωρίς έχουν κατακλύσει την αίθουσα στον δεύτερο όροφο Hilton και είναι σκυμμένοι πάνω από τραπέζια με στιλό, μπουκάλια μελανιού, σημειωματάρια και άλλα είδη γραφικής ύλης. Ο Άλαν Κόεν – ή Crazy Alan, όπως τον αποκαλούν οι επαγγελματικές του κάρτες και η χειρόγραφη πινακίδα στο τραπέζι του – ήδη παζαρεύει με τους αγοραστές.

Οι ετήσιες εκθέσεις στυλό, όπου οι λάτρεις μπορούν να αγοράσουν, να πουλήσουν και να ανταλλάξουν πολυτελή όργανα γραφής, διοργανώνονται σε κάθε μεγάλη πόλη των ΗΠΑ, αλλά και σε πολλές μικρότερες. Η νέα έκθεση δεν είναι απλώς μια ευπρόσδεκτη προσθήκη για τους συλλέκτες στιλό στη Νέα Υόρκη, σηματοδοτεί επίσης μια παράδοση σε μια νέα γενιά σε μία περίοδο που το χόμπι βιωνει δραματικές αλλαγές.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι πωλήσεις στυλό προβλέπεται να ανέλθουν σε 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος, σημειώνοντας μείωση 1% από το 2024 και 17% από μια δεκαετία πριν, σύμφωνα με την εταιρεία έρευνας αγοράς Euromonitor International. Οι παλαιότεροι συλλέκτες, οι οποίοι έχουν διαφορετικά γούστα και δεν καθοδηγούνται τόσο από τις τάσεις του διαδικτύου, αποτελούν μια συρρικνούμενη αγορά. Μαζί με την άφιξη της νέας διαδικτυακής πελατειακής βάσης, οι πωλητές ελπίζουν να αναπληρώσουν τις απώλειες.

Οι εκθέσεις στυλό κυριαρχούνταν κάποτε από συνταξιούχους των οποίων το χόμπι είναι η αποκατάσταση vintage οργάνων γραφής κατασκευασμένων από τις Parker, Sheaffer, Waterman και άλλες αμερικανικές μάρκες που ήταν γνωστές στις δεκαετίες του 1920, του 1930 και του 1940 - πριν η εφεύρεση του στυλό απαξιώσει τον κονδυλοφόρο.

Οι συμμετέχοντες αστειεύονταν για τους ηλικιωμένους άνδρες με γιλέκα ψαρέματος, τα οποία έχουν άφθονες τσέπες για εύκολη πρόσβαση σε στυλό, εργαλεία κoκ. Ένα μέλος αυτής της παλιάς γενιάς– ο Μάικλ Μπλουμ, 78 ετών, συνταξιούχος δάσκαλος – διηύθυνε την έκθεση Hofstra με τη σύζυγό του, αλλά τα προβλήματα υγείας τελικά την έβαλαν στο περιθώριο. Η διαχείριση της έκθεσης ήταν πολύ επίπονη, είπε στο Bloomberg. «Μετά το έδωσα στον Φρανκ».

Ο Φρανκ είναι ο 26χρονος Φρανκ Ζανγκ, ένα παιδί-θαύμα στον κόσμο των στυλό. Ξεκίνησε την πρώτη του εταιρεία στυλό στα 19 του και διανύει τον τρίτο χρόνο λειτουργίας του California Pen Show, που πραγματοποιείται κοντά στο Λος Άντζελες κάθε Φεβρουάριο. Γέννημα θρέμμα της Σαγκάης είναι πιο κοντά σε ηλικία και ενδιαφέροντα με τους νεότερους χομπίστες και πουλάει στυλό που τραβούν την προσοχή από υλικά όπως εβονίτης και ρητίνες σε έντονο χρώμα.

«Νέοι άνθρωποι μπαίνουν στο χόμπι», λέει, παρατηρώντας πολλούς εικοσάρηδες σκυμμένους πάνω από ένα κοντινό τραπέζι. Ενώ η έκθεση του Μανχάταν εξακολουθεί να περιλαμβάνει πολλά vintage στυλό, ακόμη περισσότερα τραπέζια είναι γεμάτα με σχεδιαστές και ημερολόγια, ιαπωνική ταινία washi που χρησιμοποιείται για τη διακόσμηση σημειωματάριων, στυλό φτιαγμένα από πολύχρωμες ρητίνες που λαμπυρίζουν κάτω από το φως και αυτοκόλλητα με γάτες κινουμένων σχεδίων, cupcakes και φλιτζάνια καφέ. Και τα τυπικά μπλε, μαύρα και μπλε-μαύρα μελάνια Parker, Sheaffer και Waterman έχουν δώσει τη θέση τους σε νεοφερμένους όπως η Ferris Wheel Press, η οποία κατασκευάζει χρωματιστά μελάνια.

«Αυτή η έκθεση είναι εντελώς διαφορετική, δεν γνωρίζω τους μισούς από αυτούς εδώ», είπε στο Bloomberg ο Πολ Εράνο, 76 ετών, πωλητής εδώ και δεκαετίες. Πριν από δεκαέξι χρόνια, ίδρυσε την Black Pen Society, μια όχι και τόσο μυστική λέσχη με ένα προσόν για την ένταξη: την αγάπη για τους απλούς, παλιομοδίτικους μαύρους κονδυλοφόρους. Ο Εράνο καλωσορίζει τις αλλαγές που φέρνει στο χόμπι η Έκθεση Στυλό Empire State και παρόμοιες δυναμικές εκδηλώσεις στις περιοχές του Λος Άντζελες και του Σαν Φρανσίσκο.

Δεν μπορεί παρά να δώσει την ευλογία του στις πολύχρωμες ρητίνες που δημιουργούνται από τον Τζόναθον Μπρουκς της Carolina Pen Co. Ο 43χρονος Μπρουκς κατασκευάζει ράβδους ρητίνης, που χρησιμοποιούνται για κυλινδρικές θήκες και καπάκια στυλό, για μεγάλες μάρκες όπως οι Esterbrook, Delta, Visconti και Stipula, καθώς και στυλό κατά παραγγελία, τα οποία πωλούνται για πάνω από 200 δολάρια. Έχει γίνει μάρτυρας της σημαντικής αλλαγής στο χόμπι από τότε που εντάχθηκε στο χώρο πριν από 11 χρόνια.

Ενώ τα νεότερα είδη γραφικής ύλης παραμένουν αναλογικά προϊόντα, η δημοτικότητά τους καθοδηγείται από την τεχνολογία. Στο Instagram και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι συλλέκτες επιδεικνύουν τα Bullet Journals και τους σχεδιαστές Hobonichi, με σελίδες καλυμμένες με ένα ουράνιο τόξο χρωμάτων μελανιού, αυτοκόλλητα και ταινία washi, μαζί με εντυπωσιακά – και συχνά ακριβά – στυλό.