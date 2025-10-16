Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών

Η Επιτροπή για την Εσωτερική Αγορά και την Προστασία των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινoβουλίου αποφάσισε σήμερα (16/10) με ευρεία πλειοψηφία την απαγόρευση της πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα για ανήλικους κάτω των 13 ετών.

Η ρύθμιση θα τεθεί προς ψήφιση σε μία από τις επόμενες ολομέλειες του Ευρωκοινοβουλίου.

Ο Δημήτρης Τσιόδρας, μέλος της Επιτροπής για την Εσωτερική Αγορά και την Προστασία των Καταναλωτών έχει οριστεί εισηγητής εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στη Γνωμοδότηση του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με τον αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του διαδικτυακού περιβάλλοντος στους νέους.

Η έκθεση αυτή θα αποτυπώσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως ο ψηφιακός εθισμός και η έκθεση σε ακατάλληλο ή παράνομο περιεχόμενο και θα καταλήξει σε σαφείς προτάσεις για τη διασφάλιση ενός ψηφιακού κόσμου ασφαλέστερου για παιδιά και νέους.