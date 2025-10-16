Αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ και επιθέσεις με πυραύλους στον νότιο Λίβανο
Ορισμένες από τις επιθέσεις που πραγματοποίησαν ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη, φέρεται να είχαν ως στόχο λατομεία και τσιμεντοβιομηχανίες
Ο ισραηλινός στρατός έπληξε τις πόλεις Ναμπατίγιε, Σαΐντα, Μαρτζαγιούν και Μπιντ Κούμπεϊλ στο νότιο Λίβανο και τη Μπαάλμπεκ στην περιοχή Μπεκάα στα ανατολικά, σύμφωνα με ρεπορτάζ του λιβανικού πρακτορείου ειδήσεων NNA.
Συγκεκριμένα, ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν απόψε (16/10) αεροπορικές επιθέσεις σε περισσότερες από 10 τοποθεσίες στη χώρα.
Μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) πραγματοποίησε επίθεση στην περιοχή Αλί–Ταχίρ στα βόρεια της πόλης Φέβκα.
Άλλο ισραηλινό UAV έπληξε με κατευθυνόμενο πύραυλο τον δρόμο μεταξύ των πόλεων Σαρκίγια και Κουσρίγια αλ–Σαγιάντ. Η επίθεση προκάλεσε μεγάλη καταστροφή στον περιφερειακό δρόμο.