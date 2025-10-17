Ισχυρή έκρηξη σε πολυκατοικία στο Βουκουρέστι: 3 νεκροί, 17 τραυματίες και κίνδυνος κατάρρευσης

Iσχυρή έκρηξη σε οκταώροφη πολυκατοικία στην περιοχή Ράχοβα στο νότιο Βουκουρέστι το πρωί της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 17.

Το κτίριο βρίσκεται σε κίνδυνο ολικής κατάρρευσης, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές.

Δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ένας 17χρονος με πολλαπλά τραύματα και μια γυναίκα με εγκαύματα στο νοσοκομείο Bagdasar-Arseni.

Η έκρηξη έπληξε κυρίως τον πέμπτο και έκτο όροφο της πολυκατοικίας, με τα διαμερίσματα να έχουν υποστεί τις σοβαρότερες ζημιές. Ακολούθησε φωτιά, όπως ενημέρωσε το Γενικό Επιτελείο Εκτάκτων Αναγκών, ενώ τμήματα του κτιρίου αποκολλήθηκαν από την έκρηξη.

Παρά τις πληροφορίες ότι εταιρεία φυσικού αερίου είχε διακόψει την παροχή, η πιο πιθανή αιτία θεωρείται διαρροή αερίου.

Στο σημείο βρέθηκε ο υπηρεσιακός δήμαρχος του Βουκουρεστίου, Στελιάν Μπουτζντεβάνου, που διαβεβαίωσε πως όλα τα θύματα θα έχουν στέγη για το επόμενο διάστημα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν πυροσβεστικά οχήματα, οχήματα διάσωσης, κινητές μονάδες εντατικής φροντίδας, επιχειρησιακά κέντρα και ειδικός εξοπλισμός για χημικές απειλές. Επιπλέον, ενεργοποιήθηκε το Ερυθρό Σχέδιο Αντιμετώπισης, και χρησιμοποιήθηκαν ειδικά drones για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων.

Βουκουρέστι: Εκκενώθηκε το Γυμνάσιο

Μετά την έκρηξη εκκενώθηκε το κοντινό Γυμνάσιο Dimitrie Bolintineanu, όπου δέκα μαθητές τραυματίστηκαν ελαφρά από τα θραύσματα και παρελήφθησαν από ιατρικό προσωπικό. Ο επικεφαλής των υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων, Ράεντ Αραφάτ, ανέφερε πως συνεχίζεται η έρευνα για πιθανούς εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια, ενώ η πολεοδομική υπηρεσία έκανε αρχική εκτίμηση κινδύνου κατάρρευσης.

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, και η αστυνομία διευκολύνει τις επιχειρήσεις εκκένωσης και απομάκρυνσης του κόσμου από το επικίνδυνο σημείο, καλώντας παράλληλα τους κατοίκους να μην προσεγγίζουν το χώρο, να μην αγγίζουν ύποπτα αντικείμενα, να διατηρούν καθαρές τις διαβάσεις για τα οχήματα βοήθειας και να βοηθούν τα πιο ευάλωτα άτομα.