Οι 6 τρόποι για να καταλάβεις ότι το κινητό σου έχει χακαριστεί
Αν νιώσεις το κινητό σου να υπερθεμαίνεται, βάλε τα πόδια στο κεφάλι και... τρέχα!
Έχεις νιώσει εκείνη την καταραμένη την αίσθηση που το κινητό σου αρχίζει να κάνει τα.... δικά του; Η μπαταρία να εξαφανίζεται σε χρόνο ντε τε, οι εφαρμογές να ανοίγουν και να κλείνουν μόνες τους και τα pop-ups να εμφανίζονται ακάλεστα από το πουθενά.
Καλώς ήρθες στον κόσμο των hackers! Ναι, το κινητό σου μπορεί να έχει πέσει θύμα επίθεσης και αν δεν το προσέξεις, η ζωή σου (και ο λογαριασμός σου) μπορεί να πάρει «φωτιά».
