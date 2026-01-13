Δήμητρα Ματσούκα για τη σύλληψή της: «Αφήνω τα άσχημα πίσω, το έχω μαζί μου το δίπλωμα»

Για την ανάκτηση του διπλώματός της, έπειτα από τη σύλληψή της να οδηγεί υπό την επήρεια μέθης, πάνω από το όριο ταχύτητας και χωρίς πινακίδες, μίλησε σε δηλώσεις της στις τηλεοπτικές κάμερες η Δήμητρα Ματσούκα.

Μεταξύ άλλων, η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τον απολογισμό του 2025 και στους στόχους της νέας χρονιάς, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «αφήνει πίσω τα άσχημα».

«Το έχω μαζί μου το δίπλωμα. Το έχω στην πρεμιέρα εδώ μαζί μου και θέλω να το μοιραστώ οπωσδήποτε μαζί σας», απάντησε η Δήμητρα Ματσούκα, ενώ ερωτώμενη για το αν έχει λάβει τέλος αυτή η περιπέτεια, απάντησε: «Δεν θα καθυστερήσω άλλο για να να λέω αυτά τα οποία είναι δεδομένα. Όπως φαντάζεσαι, έχουν τελειώσει, ναι».

«Αφήνω πίσω μου τα άσχημα του 2025. Τι να κάνω; Να τα πάρω μαζί μου; Έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι, να κοιτάμε μπροστά και να σκεφτόμαστε πολύ ωραία και θετικά», πρόσθεσε η ηθοποιός.

«Είμαι από τους ανθρώπους που κάνω τον απολογισμό μου στο τέλος κάθε έτους και κάνω και πολλά όνειρα για τη νέα χρονιά. Το όνειρό μου για τη φετινή χρονιά είναι να γυμναστώ», κατέληξε στις δηλώσεις της η Δήμητρα Ματσούκα.

