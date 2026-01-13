Euroleague: Επίσημο! Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ανανέωσε για τρία χρόνια με τη Φενέρμπαχτσε

Η Φενερμπαχτσέ «έδεσε» τον Λιθουανό τεχνικός, ο οποίος την περασμένη σεζόν την οδήγησε στην κορυφή της Ευρώπης, με την κατάκτηση της Euroleague.

Ο Γιασικεβίτσιους θα παραμείνει στον πάγκο της Φενέρ μέχρι το 2028, με τις δύο πλευρές να φιλοδοξούν ότι θα συνεχίσουν στον ίδιο επιτυχημένο δρόμο, προσθέτοντας νέες διακρίσεις στο ενεργητικό τους.

Τη φετινή περίοδο, η Φενερμπαχτσέ βρίσκεται στην πέμπτη θέση της Euroleague με ρεκόρ 13-7, έχοντας ματς λιγότερο, εκείνο με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η τουρκική ομάδα αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Ο προπονητής μας, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, θα παραμείνει στη Φενερμπαχτσέ για ακόμη τρία χρόνια. Η συμφωνία αυτή αποτελεί επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης μας στο έργο του και στη συμβολή του στις ιστορικές επιτυχίες του συλλόγου. Ευχόμαστε η συνεργασία μας να συνοδευτεί από πολλές νίκες και τίτλους».

Διαβάστε επίσης