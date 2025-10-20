Κατεχόμενα: Ποια είναι η Νιλντέν Μπεκτάς Ερχουρμάν, η σύζυγος του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη

Η Νιλντέν Μπεκτάς Ερχουρμάν είναι η σύζυγος του νέου ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Τουφάν Ερχουρμάν και, όπως αναφέρουν τα τουρκοκυπριακά μέσα, μια γυναίκα με διακριτική αλλά καθοριστική παρουσία.

Γεννημένη το 1979 στη Λευκωσία, η Μπεκτάς Ερχουρμάν σπούδασε Περιβαλλοντική Μηχανική στην Τουρκία και από το 2005 διατηρεί δικό της γραφείο Περιβαλλοντικής Συμβουλευτικής, μέσω του οποίου δραστηριοποιείται σε έργα βιώσιμης ανάπτυξης και περιβαλλοντικής πολιτικής στα κατεχόμενα.

Έχει εργαστεί για τον καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών έργων και πολιτικών για το περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του Τουφάν Ερχουρμάν, η Νιλντέν Μπεκτάς βρέθηκε στο πλευρό του σχεδόν σε κάθε εμφάνιση, από περιοδείες μέχρι πολιτικές συγκεντρώσεις.

Η παρουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη. Τα μέσα ενημέρωσης στα κατεχόμενα τη χαρακτήρισαν «σιωπηρή δύναμη», επισημαίνοντας τον επαγγελματισμό και την ευαισθησία που αποπνέει η δημόσια εικόνα της.

Με ενεργό ρόλο στα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, η Μπεκτάς Ερχουρμάν συμβάλλει στη διαμόρφωση της εικόνας ενός «σύγχρονου ζεύγους» στα κατεχόμενα.

