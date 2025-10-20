ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ διόρισε επιχειρηματία κάνναβης ως ειδικό απεσταλμένο στο Ιράκ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διόρισε έναν επιχειρηματία κάνναβης ως τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ στο Ιράκ, αναγνωρίζοντάς του τη συμβολή του στην προσέλκυση ψήφων στις προεδρικές εκλογές του περασμένου έτους.

«Η βαθιά κατανόηση του Μαρκ για τις σχέσεις Ιράκ-ΗΠΑ, καθώς και οι σχέσεις του στην περιοχή, θα βοηθήσουν στην προώθηση των συμφερόντων του αμερικανικού λαού», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή στο δίκτυό του Truth Social.

«Ο Μαρκ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προεκλογική μου εκστρατεία στο Μίσιγκαν, όπου αυτός και άλλοι βοήθησαν στην επίτευξη ρεκόρ ψήφων μεταξύ των μουσουλμάνων Αμερικανών». Ο Μαρκ Σαβάγια δεν είναι μουσουλμάνος, αλλά προέρχεται από την κοινότητα των Χαλδαίων.

Η κάνναβη είναι παράνομη στο Ιράκ, όπου η θανατική ποινή παραμένει σε ισχύ για σοβαρές υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε την κρίσιμη πολιτεία του Μίσιγκαν τον περασμένο Νοέμβριο, εν μέρει προσεγγίζοντας τη μεγάλη αραβοαμερικανική κοινότητα της πολιτείας.

Βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ειδικούς απεσταλμένους, οι οποίοι αναφέρονται απευθείας σε αυτόν και δεν απαιτούν την επιβεβαίωση της Γερουσίας, αντί για τους παραδοσιακούς πρεσβευτές. Στο X, ο Μαρκ Σαβάγια δήλωσε ότι είναι «δεσμευμένος στην ενίσχυση της εταιρικής σχέσης ΗΠΑ-Ιράκ υπό την ηγεσία και την καθοδήγηση του Προέδρου Τραμπ » .