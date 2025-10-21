Φονικός ανεμοστρόβιλος στο Παρίσι: Ένας νεκρός και δέκα τραυματίες - Βίντεο

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 10 τραυματίστηκαν μετά από σπάνιο ανεμοστρόβιλο που ανέτρεψε γερανούς κοντά στο Παρίσι 

Kαταστροφές και έναν νεκρό άφησε πίσω του ο σπάνιος ανεμοστρόβιλος που έπληξε τα προάστια του Παρισιού

Kαταστροφές και έναν νεκρό άφησε πίσω του ο σπάνιος ανεμοστρόβιλος που έπληξε τα προάστια του Παρισιού

Ισχυρός ανεμοστρόβιλος σάρωσε περιοχές βόρεια του Παρισιού τη Δευτέρα, ανατρέποντας τρεις γερανούς οικοδομών, σκοτώνοντας ένα άτομο και αφήνοντας τέσσερις άλλους σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφεραν οι αρχές. Η πόλη Ερμόν, περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Παρισιού, επλήγη περισσότερο από την ξαφνική θύελλα που προκάλεσε ζημιές σε περίπου 10 περιοχές.

Ο περιφερειακός εισαγγελέας Γκιρέκ Λε Μπρας δήλωσε ότι ένας 23χρονος εργάτης οικοδομών σκοτώθηκε σε εργοτάξιο και 10 άτομα τραυματίστηκαν, με τέσσερις να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο ανεμοστρόβιλος ανέτρεψε γερανούς και ξήλωσε στέγες κτιρίων, ανέφεραν οι αρχές.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες δήλωσε στην πλατφόρμα X ότι ήταν μια καταιγίδα ξαφνικής και σπάνιας έντασης. «Παρακολουθώ στενά την κατάσταση και εκφράζω την υποστήριξή μου στους αξιωματούχους, τους διασώστες που βρίσκονται επί τόπου και τους πληγέντες κατοίκους. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους αγαπημένους του θύματος».

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τρεις γερανούς να πέφτουν σε απόσταση λίγων δευτερολέπτων ο ένας από τον άλλον. Ένας γερανός έπεσε σε μια κλινική, χωρίς να προκαλέσει τραυματισμούς, και ένας άλλος σε ένα κτήριο κατοικιών. Δεκάδες πυροσβέστες, αστυνομικοί και ιατρικό προσωπικό βρέθηκαν στο σημείο, ανέφεραν οι αρχές.

