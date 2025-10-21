Φονικός ανεμοστρόβιλος στο Παρίσι: Ένας νεκρός και δέκα τραυματίες - Βίντεο

Kαταστροφές και έναν νεκρό άφησε πίσω του ο σπάνιος ανεμοστρόβιλος που έπληξε τα προάστια του Παρισιού

Ισχυρός ανεμοστρόβιλος σάρωσε περιοχές βόρεια του Παρισιού τη Δευτέρα, ανατρέποντας τρεις γερανούς οικοδομών, σκοτώνοντας ένα άτομο και αφήνοντας τέσσερις άλλους σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφεραν οι αρχές. Η πόλη Ερμόν, περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Παρισιού, επλήγη περισσότερο από την ξαφνική θύελλα που προκάλεσε ζημιές σε περίπου 10 περιοχές.

Ο περιφερειακός εισαγγελέας Γκιρέκ Λε Μπρας δήλωσε ότι ένας 23χρονος εργάτης οικοδομών σκοτώθηκε σε εργοτάξιο και 10 άτομα τραυματίστηκαν, με τέσσερις να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο ανεμοστρόβιλος ανέτρεψε γερανούς και ξήλωσε στέγες κτιρίων, ανέφεραν οι αρχές.

ALERTE - Au moins un mort et neuf blessés dont 4 très graves, après le passage d'une violente #tornade dans le Val-d'Oise au nord de Paris.

Les dégâts sont énormes, notamment sur la commune d'Ermont où des grues se sont effondrées, de nombreuses toitures sont arrachées et des… pic.twitter.com/rOWpBSBHac — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 20, 2025

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες δήλωσε στην πλατφόρμα X ότι ήταν μια καταιγίδα ξαφνικής και σπάνιας έντασης. «Παρακολουθώ στενά την κατάσταση και εκφράζω την υποστήριξή μου στους αξιωματούχους, τους διασώστες που βρίσκονται επί τόπου και τους πληγέντες κατοίκους. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους αγαπημένους του θύματος».

Dramatic video footage shows the tornado that ripped through Ermont, just north of Paris, France, earlier this evening, causing cranes to collapse. There are reports of casualties. Credit: Alexandre Coutinho pic.twitter.com/ZR1XzfvYyY — Nahel Belgherze (@WxNB_) October 20, 2025

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τρεις γερανούς να πέφτουν σε απόσταση λίγων δευτερολέπτων ο ένας από τον άλλον. Ένας γερανός έπεσε σε μια κλινική, χωρίς να προκαλέσει τραυματισμούς, και ένας άλλος σε ένα κτήριο κατοικιών. Δεκάδες πυροσβέστες, αστυνομικοί και ιατρικό προσωπικό βρέθηκαν στο σημείο, ανέφεραν οι αρχές.