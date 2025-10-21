Η σκοτεινή πλευρά της ηγεσίας – Ο συνιδρυτής του Facebook αποκαλύπτει γιατί παραιτήθηκε από CEO

Ο μοναχικός δρόμος της ηγεσίας δεν είναι για όλους· και αυτό είναι εντάξει, σύμφωνα με τον Ντάστιν Μοσκόβιτς – «Δεν ήθελα ποτέ να ηγηθώ», εξομολογείται ο συνιδρυτής του Facebook, ο οποίος παραιτήθηκε τον Ιούλιο από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου


Κάποιοι γεννιούνται με το αίσθημα ηγεσίας. Σε άλλους επιβάλλεται να αναλάβουν θέση ευθύνης.

Ο Ντάστιν Μοσκόβιτς συνίδρυσε δύο μεγάλες, εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες. Η πρώτη ήταν το Facebook. Ήταν συγκάτοικος του Μαρκ Ζούκερμπεργκ στο δεύτερο έτος των σπουδών του. Η δεύτερη ήταν η Asana, στην οποία εκτελούσε χρέη διευθύνοντος συμβούλου για πάνω από μία δεκαετία.

Ο Μοσκόβιτς παραιτήθηκε από τη θέση του CEO τον Ιούλιο. Παρά το ιστορικό στην ηγεσία, ανέφερε ότι δεν του άρεσε ο συγκεκριμένος ρόλος, σε συνέντευξη στο ενημερωτικό δίκτυο Stratechery.

«Το γεγονός να είσαι διευθύνων σύμβουλος, σημαίνει να αντιδράς σε προβλήματα και να κάνεις αυτού του είδους τα πράγματα. Δεν μου αρέσει να διευθύνω ομάδες και δεν ήταν αυτή η πρόθεση όταν αρχίσαμε την Asana. Σκόπευα να είμαι περισσότερο ανεξάρτητος ή επικεφαλής μηχανικός· ή κάτι τέτοιο», υπογράμμισε ο Μοσκόβιτς.

Στη συνέχεια, τόνισε ότι βρήκε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου «αρκετά εξαντλητική» και πως ήταν «εσωστρεφής».

«Κοιτάξτε, έπρεπε να φοράω αυτήν τη μάσκα κάθε μέρα και στην αρχή σκεφτόμουν: “Ω, θα γίνει ευκολότερο, η εταιρεία θα ωριμάσει”. Τότε ο κόσμος έγινε ολοένα και πιο χαοτικός», αποκαλύπτει.

Ο Μοσκόβιτς δεν είναι ο πρώτος CEO που εκφράζει δημοσίως τη σκέψη ότι η διοίκηση μίας μεγάλης εταιρείας δεν ήταν ακριβώς το φόρτε του. Ο Στιβ Κάουφερ, ιδρυτής και μετέπειτα πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της TripAdvisor, είπε ότι δεν του έλειψε η θέση, ακόμη κι αν τώρα μερικές φορές τον… αγνοούν στο LinkedIn.

«Αισθανόμουν εξαιρετικά υπεύθυνος ως προς την επιτυχία της εταιρείας, για τα 3.000 άτομα», σχολίασε.

Άλλοι έχουν «ξεσπάσει». Αφού παραιτήθηκε από διευθύνων σύμβουλος της Stability AI, ο Εμάντ Μοστάκ τόνισε ότι «η θέση του CEO είναι χάλια».

Οι ηγέτες βρίσκουν διάφορες ασχολίες ή δραστηριότητες για να ανακτήσουν τη χαμένη τους ενέργεια και να διαχειριστούν την εξάντληση. Μερικοί αποκάλυψαν ότι βρίσκουν χρόνο για γιόγκα ή περιπάτους στην ύπαιθρο, μιλώντας στο Business Insider.

Ο Μοσκόβιτς, του οποίου η περιουσία εκτιμάται σε 11,9 δισ. δολάρια σύμφωνα με το Bloomberg’s Billionaires Index, εξακολουθεί να ασχολείται με την Asana, μεταβαίνοντας στη θέση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου μετά την παραίτηση από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

