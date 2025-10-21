Μακρόν: «Θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τα συναισθήματα από την ορθή λειτουργία της Δικαιοσύνης»

Γαλλία: Η συζήτηση επί του θέματος της προσωρινής φυλάκισης είναι θεμιτή και νόμιμη σε ένα δημοκρατικό καθεστώς, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μακρόν

AP
Η συζήτηση επί του θέματος της προσωρινής φυλάκισης, δηλαδή πριν τελεσιδικήσει μια υπόθεση, «είναι θεμιτή και νόμιμη σε ένα δημοκρατικό καθεστώς, αλλά θα πρέπει να διεξάγεται ανεξάρτητα από ειδικές περιπτώσεις» δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, όταν κλήθηκε να σχολιάσει από την Λουμπλιάνα της Σλοβενίας τον εγκλεισμό στη φυλακή του Παρισιού του πρώην προέδρου της χώρας Νικολά Σαρκοζί, ενώ εκκρεμεί η έφεσή του.

Ο Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε ότι ένας πρόεδρος της γαλλικής Δημοκρατίας δεν έχει το δικαίωμα να σχολιάζει τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, σημειώνοντας ωστόσο ότι είναι ταυτόχρονα ο εγγυητής της καλής λειτουργίας των θεσμών της χώρας.

Ως εκ τούτου, συνέχισε ο Μακρόν, «δεν πρόκειται να προβώ σε οποιοδήποτε σχόλιο», σημειώνοντας εντούτοις ότι είναι φυσιολογικό η εικόνα της φυλάκισης ενός πρώην προέδρου της Δημοκρατίας να προκαλεί πάσης φύσεως σχόλια και παρατηρήσεις. «Πιστεύω ότι θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τα συναισθήματα, τον σεβασμό που δικαιούται ο κάθε άνθρωπος και την ορθή λειτουργία της Δικαιοσύνης» είπε επίσης ο Γάλλος πρόεδρος

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

