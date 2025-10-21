Η ιστορία των αδελφών από την Αλβανία: Από ένα πλυντήριο αυτοκινήτων έγιναν αυτοκράτορες κοκαΐνης

Τρία αδέλφια από την Αλβανία κατάφεραν να χτίσουν την δική τους αυτοκρατορία στην Αγγλία τραβώντας πάνω τους όλα τα βλέμματα της δημοσιότητας. Πριν μερικές εβδομάδες οι δύο από τους τέσσερις αδελφούς της οικογένειας Hoxhosmani οδηγήθηκαν στο δικαστήριο στα Τίρανα, κατηγορούμενοι για συνωμοσία με σκοπό τη διακίνηση κοκαΐνης αξίας 385 εκατομμυρίων ευρώ από τη Λατινική Αμερική προς τη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

