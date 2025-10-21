Η Ινδία υψώνει φωνή ισορροπίας στα Ηνωμένα Έθνη

Καθώς ο ΟΗΕ γιορτάζει φέτος την 80ή του επέτειο, η πρόκληση της μεταρρύθμισης και της αναζωογόνησης του πολυμερούς συστήματος θα γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη

Newsbomb

Η Ινδία υψώνει φωνή ισορροπίας στα Ηνωμένα Έθνη
Associated Press
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τον Σεπτέμβριο του 2023, καθώς οι ηγέτες του κόσμου συγκεντρώνονταν στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το κλίμα ήταν φορτισμένο από διχασμό. Οι διαπραγματεύσεις για το κλίμα βρίσκονταν σε αδιέξοδο, η παγκόσμια οικονομία δεχόταν πιέσεις και ο πόλεμος στην Ουκρανία είχε βαθύνει το ρήγμα Ανατολής–Δύσης.

Μέσα σε αυτό το τεταμένο σκηνικό, μία στιγμή ξεχώρισε: η έκκληση της Ινδίας να συμπεριληφθεί η Αφρικανική Ένωση ως μόνιμο μέλος της G20. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, η πρόταση έγινε δεκτή.

Δεν ήταν απλώς μια συμβολική κίνηση. Ήταν μια επίδειξη του πώς η Ινδία έχει εξελιχθεί από απλή συμμετέχουσα στα Ηνωμένα Έθνη σε καθοριστικό παράγοντα στη διεθνή διακυβέρνηση.

Την τελευταία δεκαετία, η άνοδος της Ινδίας στα Ηνωμένα Έθνη —που φέτος γιορτάζουν την 80ή τους επέτειο— δεν βασίστηκε σε εντυπωσιακές δηλώσεις, αλλά στη διαμόρφωση αποτελεσμάτων που συνδυάζουν τον ρεαλισμό με την ένταξη όλων.

Σε μια εποχή όπου ο πολυμερής χαρακτήρας της διεθνούς συνεργασίας δοκιμάζεται, η Ινδία έχει αναδειχθεί σε αξιόπιστο, ρεαλιστικό και συμπεριληπτικό παράγοντα — έναν δρώντα που γεφυρώνει τα χάσματα και ενισχύει τις φιλοδοξίες του Παγκόσμιου Νότου. Αυτή η αυξανόμενη επιρροή στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: ηγεσία μέσα από δράση, συνεργασίες με σκοπό και αξιοπιστία σε έναν κατακερματισμένο κόσμο.

Η αξιοπιστία της Ινδίας εδράζεται στα έργα και όχι στα λόγια. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, η πρωτοβουλία Vaccine Maitri προμήθευσε εμβόλια σε σχεδόν 100 χώρες, αποδεικνύοντας ότι η αλληλεγγύη δεν χρειάζεται να παραμένει απλώς σύνθημα. Η Ινδία παρείχε επίσης ταχεία ανθρωπιστική βοήθεια σε κρίσεις, από τους σεισμούς στο Νεπάλ και την Τουρκία έως την αναπτυξιακή στήριξη σε χώρες της Αφρικής και του Ειρηνικού. Αυτή η συνέπεια έχει προσδώσει στην Ινδία καλή φήμη και εκτίμηση σε όλες τις ηπείρους.

Στον τομέα της διπλωματίας για το κλίμα, η Ινδία έχει επιτύχει μια λεπτή ισορροπία: επιμένει στην αρχή της «κοινής αλλά διαφοροποιημένης ευθύνης» ως ζήτημα δικαιοσύνης, ενώ ταυτόχρονα δεσμεύεται σε φιλόδοξους στόχους, όπως η επίτευξη μηδενικών καθαρών εκπομπών έως το 2070. Πρωτοβουλίες όπως η Διεθνής Συμμαχία για την Ηλιακή Ενέργεια, που συνίδρυσε με τη Γαλλία, αναδεικνύουν την ικανότητα της Ινδίας όχι μόνο να ασκεί κριτική στις ανισότητες, αλλά και να διαμορφώνει συνεργατικές λύσεις.

Αν η ηγεσία δείχνει πρόθεση, οι συνεργασίες αποδεικνύουν μεθοδολογία. Η πρόσφατα εγκαινιασμένη Παγκόσμια Πρωτοβουλία Ινδίας–ΟΗΕ για την Ενίσχυση Ικανοτήτων αντικατοπτρίζει αυτή τη φιλοσοφία. Αντί να προσφέρει βοήθεια «από πάνω προς τα κάτω», το πρόγραμμα αξιοποιεί την ινδική τεχνογνωσία σε τομείς όπως τα συστήματα υγείας, οι ψηφιακές δημόσιες υποδομές, η επισιτιστική ασφάλεια και η στατιστική ικανότητα, παρέχοντάς τη σε χώρες που τη χρειάζονται. Εκείνο που το καθιστά ξεχωριστό είναι η προσέγγιση βάσει ζήτησης: οι λύσεις προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες, ώστε να είναι πρακτικές και βιώσιμες.

Πρόκειται για μια ανανεωμένη μορφή συνεργασίας Νότου–Νότου. Για τα μικρά νησιωτικά κράτη που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής ή για τις αφρικανικές χώρες που επιδιώκουν αξιόπιστα δεδομένα για χάραξη πολιτικής, η ινδική προσέγγιση εκφράζει αλληλεγγύη σε ίσους όρους. Είναι μια απομάκρυνση από τη λογική «δωρητή–δικαιούχου» και καθιερώνει την Ινδία ως εταίρο στη συνδημιουργία, όχι στην εξάρτηση.

Αξιοπιστία σε έναν κατακερματισμένο κόσμο

Στον ΟΗΕ, η αξιοπιστία έχει μεγαλύτερη σημασία από τη ρητορική. Η φωνή της Ινδίας ακούγεται με σοβαρότητα, επειδή αποφεύγει τις ακρότητες. Στο ζήτημα της Ουκρανίας, για παράδειγμα, η Ινδία έχει διαχρονικά υποστηρίξει την κυριαρχία, τον διάλογο και τη διπλωματία, διατηρώντας ταυτόχρονα στενούς δεσμούς τόσο με τη Ρωσία όσο και με τη Δύση. Αυτή η ισορροπία αρχών και ευελιξίας καθιστά το Νέο Δελχί γέφυρα επικοινωνίας σε ένα πολωμένο περιβάλλον.

Η θητεία της Ινδίας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (2021–2022) ενίσχυσε αυτόν τον ρόλο. Ως πρόεδρος κρίσιμων επιτροπών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τις κυρώσεις, η Ινδία προώθησε πρακτικές λύσεις διατηρώντας ανοικτούς τους διαύλους διαλόγου. Η προσέγγισή της δεν ήταν θεατρινίστικη, αλλά μετρημένη — και αυτή η συνέπεια έχει γίνει το σήμα κατατεθέν της στα Ηνωμένα Έθνη.

Από τα πρώτα μεταποικιακά χρόνια της, η Ινδία ταυτίστηκε με τον Παγκόσμιο Νότο. Σήμερα, ωστόσο, έχει καταφέρει να μετατρέψει αυτή την ταυτότητα σε πραγματική επιρροή.

Καθώς ο ΟΗΕ γιορτάζει φέτος την 80ή του επέτειο, η πρόκληση της μεταρρύθμισης και αναζωογόνησης του πολυμερούς συστήματος θα εντείνεται. Η πορεία της Ινδίας προσφέρει ένα μοντέλο για το μέλλον: ηγεσία που βασίζεται στην πράξη, συνεργασίες θεμελιωμένες στην ισότητα και διπλωματία που αντλεί δύναμη από την αξιοπιστία. Από την αντικρούση ψευδών αφηγημάτων έως την πρωτοπορία στις θεσμικές μεταρρυθμίσεις, η Ινδία δεν υπερασπίζεται απλώς τα δικά της συμφέροντα στον ΟΗΕ· συμβάλλει ενεργά στον επαναπροσδιορισμό της ίδιας της έννοιας της παγκόσμιας συνεργασίας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:50ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η Ευρώπη και το Κίεβο ετοιμάζουν σχέδιο 12 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου

19:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, LIVE: Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 1-0 - Από τα... αποδυτήρια σκόραρε ο Φερμίν

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Σε δημοπρασία το «υπερόπλο» των ναζί - Η μηχανή κρυπτογράφησης Enigma

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Ανάπτυξης: Η αλήθεια για τη συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ

19:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Να έρθει ο Δένδιας στη Βουλή - Υπάρχει πολιτικό πρόβλημα στην κυβέρνηση του «λαγού Μητσοτάκη»

19:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία στην τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη κατέθεσε το ΚΚΕ

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Καταδικάστηκε για τροχαίο η Γεωργία Μπίκα - Oδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Ωριωνίδες 2025 - Το ουράνιο θέαμα της νύχτας: Σε λίγες ώρες η «βροχή» πεφταστεριών του Οκτωβρίου

19:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Οι ενδεκάδες του κρίσιμου ματς για το Champions League

19:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εθνικό μητρώο ανελκυστήρων: Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2025, όλοι οι ανελκυστήρες πρέπει να απογραφούν

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Σάρα Φέργκιουσον: Αφαίρεσε τον τίτλο της «δούκισσας του Γιορκ» από τα social media μετά την απόφαση του πρίγκιπα Άντριου - Όσα έλεγε για το «σκάνδαλο Επστάιν»

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, εντοπίστηκαν επτά νεκρές γάτες

19:08ΚΟΣΜΟΣ

Επίσημο: «Βουδαπέστη τέλος» - Δεν υπάρχει σχέδιο για συνάντηση Τραμπ-Πουτιν λέει ο Λευκός Οίκος

19:00ΕΛΛΑΔΑ

«Σπάει» τη σιωπή της η γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε από αστυνομικό - «Με τράβηξε κάτω, με κλώτσησε»

18:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη: Τρικυμία εν κρανίω - «Σταματήστε τη διχόνοια» απαντά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

18:50ΚΟΣΜΟΣ

J.D. Vance από Ισραήλ: Η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα «πάει καλύτερα απ’ ό,τι περίμενα», αλλά θα χρειαστεί πολύς χρόνος

18:45ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Νέο πρόβλημα με τη μέση του - Αποσύρθηκε από την Αυστρία

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Οι ύποπτες κλήσεις, το βίντεο στα ΚΤΕΛ και το μυστήριο των 14 εκατομμυρίων ευρώ

18:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Το μόνο που θα μείνει είναι ο ανάδοχος της συντήρησης»

18:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αύριο η ψήφιση της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:44ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Οι ύποπτες κλήσεις, το βίντεο στα ΚΤΕΛ και το μυστήριο των 14 εκατομμυρίων ευρώ

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Καταδικάστηκε για τροχαίο η Γεωργία Μπίκα - Oδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σαρκοζί στην φυλακή: Το φιλί στην Κάρλα, η χειραψία με τους αστυνομικούς, το «καλώς ήρθες» των κρατουμένων στη Santé και το κελί των 9 τ.μ.

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: «Μου έκαναν bullying, δεν έχω φίλους, με έχουν όλοι στο περιθώριο», είπε ο 18χρονος μητροκτόνος

19:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, LIVE: Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 1-0 - Από τα... αποδυτήρια σκόραρε ο Φερμίν

18:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για Άγνωστο Στρατιώτη: «Το μνημείο ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί, οι ένοπλες δυνάμεις δεν θα το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της Κοινωνίας»

17:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Ιερός χώρος που ανήκει σε όλους και όχι σε όσους φωνάζουν»

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Καταπέλτης ο Εμίρ Κουστουρίτσα κατά της Woke ατζέντας: «Δεν μπορείς να βάζεις ένα 10χρονο να αποφασίσει αν είναι αγοράκι, κοριτσάκι, ή… ζωάκι»

08:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι τι ώρα θα έχουμε κακοκαιρία στην Αττική - Πότε έρχεται το νέο κύμα βροχών

19:08ΚΟΣΜΟΣ

Επίσημο: «Βουδαπέστη τέλος» - Δεν υπάρχει σχέδιο για συνάντηση Τραμπ-Πουτιν λέει ο Λευκός Οίκος

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Τι σημαίνει το «6-7»: Η viral αργκό των νέων που απαγορεύουν οι δάσκαλοι στις ΗΠΑ

16:55ΕΛΛΑΔΑ

«Περιπολικό πήγε τη Βανδή σε συναυλία και στη κόρη μου είπαν "δεν είναι ταξί"» ξεσπά ο Θανάσης Γρίβας

18:25ΥΓΕΙΑ

Πάρκινσον: 4 καθημερινοί τρόποι να περιορίσετε τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πλησιάζει το νέο κύμα κακοκαιρίας – Από Παρασκευή επιστρέφουν τα «κοντομάνικα»

19:00ΕΛΛΑΔΑ

«Σπάει» τη σιωπή της η γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε από αστυνομικό - «Με τράβηξε κάτω, με κλώτσησε»

10:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με βροχές την 28η Οκτωβρίου - Πού αναμένονται μπόρες στην παρέλαση

16:52LIFESTYLE

«Κόλαφος» η πρώην σύζυγος του Βασίλη Μπισμπίκη για την Δέσποινα Βανδή: «Μπάζει από παντού το σύστημα» - Η πρώτη αντίδραση για το περιστατικό με το περιπολικό

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Η ιστορία των αδελφών από την Αλβανία: Πώς από ένα πλυντήριο αυτοκινήτων στην Αγγλία έγιναν αυτοκράτορες της κοκαΐνης

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Σύνταγμα: Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας λόγω του συνωστισμού - Σταμάτησαν οι κυλιόμενες σκάλες καθόδου για να περιοριστεί η πρόσβαση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ