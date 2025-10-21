Τραγωδία στη Νιγηρία: Βυτιοφόρο ανατράπηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες - Τουλάχιστον 35 νεκροί

Τουλάχιστον 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα βυτιοφόρο που μετέφερε καύσιμα ανατράπηκε και εξερράγη στην Πολιτεία του Νίγηρα, στη βόρεια Νιγηρία, ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας.

Το όχημα ξέφυγε από τον δρόμο, με αποτέλεσμα να διαρρεύσει πετρέλαιο, το οποίο ανεφλέγη μέσα σε λίγα λεπτά, είπε η Αϊσάτου Σαάντου, η επικεφαλής της Υπηρεσίας στην Πολιτεία του Νίγηρα.

Thirty people were killed and forty sustained various degrees of burns after a tanker exploded while residents were scooping fuel from it after it was involved in an accident.



It happened along the Bida–Agaie road near Essa and Badeggi in Niger State, Nigeria. pic.twitter.com/2yR0mVWBaF — Volcaholic ? (@volcaholic1) October 21, 2025

Τα θύματα μεταφέρθηκαν σε ένα κοντινό νοσοκομείο.

Τέτοια δυστυχήματα είναι συχνό φαινόμενο στην πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής, όπου το πετρέλαιο και τα παράγωγά του μεταφέρονται οδικώς, λόγω του περιορισμένου δικτύου αγωγών.

Οι κακοσυντηρημένοι δρόμοι, που είναι γεμάτοι με λακκούβες, είναι επίσης μια σημαντική αιτία για τα πολυάριθμα τροχαία, στα οποία σκοτώνονται δεκάδες άνθρωποι κάθε χρόνο.

