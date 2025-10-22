Καλιφόρνια: Αναγκαστική προσγείωση σε γήπεδο έκανε μικρό αεροσκάφος - Βίντεο

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (21/10) στο Λονγκ Μπιτς (Heartwell Park) του Λος Άντζελες, όπου ένα μικρό αεροπλάνο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε γήπεδο ποδοσφαίρου, τραυματίζοντας μια γυναίκα.

Το αεροσκάφος, το οποίο πιστεύεται ότι υπέστη βλάβη στο σύστημα προσγείωσης, προσγειώθηκε χωρίς ρόδες και σύνθλιψε την άτρακτό του. Τόσο ο πιλότος όσο και η γυναίκα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με κακώσεις και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση.

Small Plane Crash California



A small plane has crashed onto a soccer field in Long Beach while attempting an emergency landing, according to reports.



At least one person has been transported to the hospital. Their condition is unknown at this stage.#PlaneCrash pic.twitter.com/a7x7IFo1BJ — Chyno News (@ChynoNews) October 22, 2025

Οι τοπικές αρχές αναφέρουν ότι η σκηνή ήταν χαοτική: συντρίμμια σκορπισμένα σε όλο το γήπεδο, το αριστερό φτερό του αεροσκάφους κατεστραμμένο και οι περαστικοί σε σοκ. Η αιτία του ατυχήματος εξακολουθεί να διερευνάται.

Emergency Belly Landing: Small Plane Crashes on Soccer Field in Long Beach



In a startling incident on Tuesday afternoon in Long Beach (Heartwell Park), a small plane made an emergency landing on a soccer field, striking a woman. The aircraft, believed to have suffered landing… pic.twitter.com/R9Nw49Nlbz — NEXTA (@nexta_tv) October 22, 2025

Διαβάστε επίσης