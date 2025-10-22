Καλιφόρνια: Αναγκαστική προσγείωση σε γήπεδο έκανε μικρό αεροσκάφος - Βίντεο
Τραυματίστηκαν πιλότος και μία γυναίκα που βρισκόταν στο έδαφος
Ένα συγκλονιστικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (21/10) στο Λονγκ Μπιτς (Heartwell Park) του Λος Άντζελες, όπου ένα μικρό αεροπλάνο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε γήπεδο ποδοσφαίρου, τραυματίζοντας μια γυναίκα.
Το αεροσκάφος, το οποίο πιστεύεται ότι υπέστη βλάβη στο σύστημα προσγείωσης, προσγειώθηκε χωρίς ρόδες και σύνθλιψε την άτρακτό του. Τόσο ο πιλότος όσο και η γυναίκα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με κακώσεις και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση.
Οι τοπικές αρχές αναφέρουν ότι η σκηνή ήταν χαοτική: συντρίμμια σκορπισμένα σε όλο το γήπεδο, το αριστερό φτερό του αεροσκάφους κατεστραμμένο και οι περαστικοί σε σοκ. Η αιτία του ατυχήματος εξακολουθεί να διερευνάται.