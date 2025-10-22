ΗΠΑ: Απεργία πείνας ξεκίνησε ένας Κουβανός που απελάθηκε σε απομακρυσμένο αφρικανικό βασίλειο

Ένας Κουβανός που απελάθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ στο νοτιοαφρικανικό βασίλειο του Εσουατίνι (πρώην Σουαζιλάνδη) άρχισε απεργία πείνας κατά της κράτησής του εκεί, δήλωσε την Τετάρτη (22/10) η δικηγόρος του.

Ο Ρομπέρτο Μοσκέρα ντελ Περάλ βρισκόταν ανάμεσα σε πέντε υπηκόους τρίτων χωρών που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ στο Εσουατίνι τον Ιούλιο.

Αυτοί κρατούνται έκτοτε σε φυλακή υψίστης ασφαλείας μαζί με άλλους 10 που απελάθηκαν τον Οκτώβριο, εν μέσω κλιμάκωσης των απομακρύνσεων σε τρίτες χώρες στο πλαίσιο της πολιτικής καταστολής της μετανάστευσης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι οι άνδρες που απελάθηκαν στο Εσουατίνι είναι εγκληματίες που έχουν καταδικαστεί. Οι δικηγόροι τους δηλώνουν ότι όλοι τους είχαν εκτίσει τις ποινές τους στις ΗΠΑ και ότι δεν υπάρχει νομική βάση για την εκ νέου φυλάκισή τους.

«Ο πελάτης μου κρατείται αυθαίρετα, και τώρα διακυβεύεται η ζωή του», δήλωσε η Άλμα Ντέιβιντ, η δικηγόρος του Μοσκέρα ντελ Περάλ στις ΗΠΑ σε ανακοίνωσή της, στην οποία προσθέτει ότι αυτός άρχισε απεργία πείνας στις 15 Οκτωβρίου.

Εκπρόσωπος του τμήματος σωφρονιστικών υπηρεσιών του Εσουατίνι δεν σχολίασε προς το παρόν σχετικά, αλλά δήλωσε ότι θα εξετάσει την πληροφορία αυτή.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ανέφερε σε ανάρτησή του στο X τον Ιούνιο ότι ο 58χρονος Μοσκέρα ντελ Περάλ είχε συλληφθεί από τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη μετανάστευση στο Μαϊάμι. Σημείωσε ότι το ποινικό ιστορικό του περιελάμβανε καταδίκες για ανθρωποκτονία, διακεκριμένη επίθεση σε αστυνομικό και πρόκληση σωματικής βλάβης.

Η δικηγόρος του Άλμα Ντέιβιντ δήλωσε στο Reuters ότι αυτό είναι λάθος. Διευκρίνισε ότι αυτός είχε καταδικαστεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κι όχι ανθρωποκτονία, και ότι είχε ολοκληρώσει την έκτιση της ποινής του προτού απελαθεί. Η δικηγόρος αξίωσε να του επιτραπεί συνάντηση με τον δικηγόρο του στο Εσουατίνι.

Δικηγόρος στο Εσουατίνι, που ενεργεί εκ μέρους των απελαθέντων, έχει ξεκινήσει νομική μάχη που βρίσκεται σε εξέλιξη για να εξασφαλίσει πρόσβαση σε αυτούς, κάτι το οποίο η κυβέρνηση του Εσουατίνι έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί.

