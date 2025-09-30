ΗΠΑ: Παράνομες οι απελάσεις φιλοπαλαιστίνιων αλλοδαπών φοιτητών - Απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου

Δικαστής έκρινε ότι η πολιτική ανάκλησης της βίζας για ξένους φοιτητές και καθηγητές συνιστά παρεμπόδιση της ελευθερίας του λόγου

ΗΠΑ: Παράνομες οι απελάσεις φιλοπαλαιστίνιων αλλοδαπών φοιτητών - Απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου

Διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον στο Σιάτλ, την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2025. 

AP/Lindsey Wasson
Αμερικανός δικαστής έκρινε σήμερα ότι η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ παρεμπόδισε την ελευθερία του λόγου παραβιάζοντας το Σύνταγμα των ΗΠΑ όταν υιοθέτησε την πολιτική ανάκλησης της βίζας για ξένους φοιτητές και καθηγητές που προασπίζονται φιλοπαλαιστινιακές θέσεις και προχωρά στη σύλληψη, τη φυλάκιση ή την απέλασή τους.

Ο περιφερειακός δικαστής της Βοστόνης Ουίλιαμ Γιανγκ συντάχθηκε με τις ομάδες που εκπροσωπούσαν τα πανεπιστήμια και διαπίστωσε ότι η κυβέρνηση παραβίασε την ελευθερία του λόγου στις πανεπιστημιουπόλεις, κατά παράβαση της Πρώτης Τροπολογίας του Συντάγματος.

Η απόφαση αφορούσε μόνο το αν η κυβέρνηση είχε υιοθετήσει μια παράνομη πολιτική. Ο Γιανγκ, που είχε διοριστεί στη θέση αυτή από τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν, είπε ότι θα καθορίσει τι είδους επανορθωτικά μέτρα θα επιβάλει σε μεταγενέστερο στάδιο. Οι δικηγόροι των εναγόντων ζητούν να απαγορεύσει στην κυβέρνηση Τραμπ να απειλεί στο μέλλον με συλλήψεις και απελάσεις.

Η προσφυγή κατά της κυβέρνησης κατατέθηκε τον Μάιο, αφού η υπηρεσία μετανάστευσης συνέλαβε τον φοιτητή του Πανεπιστημίου Κολούμπια Μαχμούντ Χαλίλ, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος στόχος στην προσπάθεια του Τραμπ να απελαθούν αλλοδαποί φοιτητές με φιλοπαλαιστινιακές ή αντιισραηλινές απόψεις.

Γάζα-ΗΠΑ-διαδηλώσεις

Υποστηρικτές του φιλοπαλαιστίνιου ακτιβιστή Μαχμούντ Χαλίλ σε συγκέντρωση στις 22 Ιουνίου 2025.

AP/Olga Fedorova

Έκτοτε, η κυβέρνηση ακύρωσε τις βίζες εκατοντάδων φοιτητών και καθηγητών και διέταξε τη σύλληψη ορισμένων, όπως της Τουρκάλας Ρουμέισα Οζτούρκ, φοιτήτριας στο Πανεπιστήμιο Ταφτς η οποία είχε συνυπογράψει ένα άρθρο γνώμης στο οποίο επέκρινε τη στάση της σχολής της στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Σε αυτές και σε άλλες περιπτώσεις, οι δικαστές διέταξαν στη συνέχεια την αποφυλάκιση των κρατουμένων φοιτητών, κρίνοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση παραβίαζε την Πρώτη Τροπολογία που εγγυάται την ελευθερία του λόγου.

Οι συλλήψεις αποτέλεσαν τη βάση για την προσφυγή που εκδίκασε ο Γιανγκ, την οποία κατέθεσαν η Αμερικανική Ένωση Καθηγητών Πανεπιστημίου και τα παραρτήματά της στο Χάρβαρντ, το Ρούτγκερς, το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και την Ένωση Μεσανατολικών Σπουδών. Υποστήριζαν ότι το υπουργείο Εξωτερικών και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έβαλαν στο στόχαστρο φιλοπαλαιστίνιους φοιτητές και καθηγητές αφού ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικά διατάγματα, τον Ιανουάριο, καλώντας τις υπηρεσίες να προστατεύσουν τους Αμερικανούς πολίτες από αλλοδαπούς που «ενστερνίζονται ιδεολογία μίσους» και να καταπολεμήσουν «σθεναρά» τον αντισημιτισμό.

Ο Τραμπ υπέγραψε αυτά τα διατάγματα μετά τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας σε πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα αφού το Ισραήλ εξαπέλυσε πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας με αφορμή την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου 2023. Οι δικηγόροι των πανεπιστημιακών ενώσεων υποστήριζαν ότι οι ενέργειες της κυβέρνησης είναι αντίθετες με το Σύνταγμα.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης από την πλευρά του υποστήριζε ότι δεν υπάρχει πολιτική απέλασης για ιδεολογικούς λόγους και ότι η κυβέρνηση ασκεί νομίμως το δικαίωμά της να επιβάλει τους μεταναστευτικούς νόμους για να διασφαλίσει την εθνική ασφάλεια και να προστατεύσει τους Εβραίους φοιτητές.

