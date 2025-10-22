Ουκρανία: Ένα βήμα πριν από συμφωνία για 150 σουηδικά μαχητικά αεροσκάφη Gripen

Η Σουηδία υπέγραψε μια επιστολή προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει στην προμήθεια έως και 150 μαχητικών αεροσκαφών Gripen εγχώριας παραγωγής στην Ουκρανία, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Ulf Kristersson την Τετάρτη μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Volodymyr Zelenskiy.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν για συνομιλίες στο Λινκόπινγκ της νότιας Σουηδίας και επισκέφθηκαν την Saab (SAABb.ST), η οποία είναι κατασκευαστής του μαχητικού JAS 39 Gripen, του αεροσκάφους επιτήρησης GlobalEye, συστημάτων πυραύλων, αντιαρματικών όπλων πεζικού και άλλου εξοπλισμού.

#Breaking: Fantastic news for #Ukraine! The #Ukrainian and #Swedish governments have signed a letter of intent for the procurement of 150 Saab JAS-39 Gripen E multirole fighter jets for the #UkrainianAirForce! pic.twitter.com/69wOBYkbkk — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) October 22, 2025

Ο Κρίστερσον δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι δύο χώρες υπέγραψαν μακροπρόθεσμη συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της αεροπορικής άμυνας. Η συνεργασία περιλαμβάνει τη δυνατότητα εξαγωγής 100-150 νέων μαχητικών αεροσκαφών Gripen E, σε μια παραγγελία που θα είναι εύκολα η μεγαλύτερη παραγγελία εξαγωγής αεροσκαφών που έχει κάνει ποτέ η Σουηδία.

«Αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι έχουμε μπροστά μας ένα μακρύ δρόμο», δήλωσε ο Κρίστερσον με ένα Gripen με σουηδικά διακριτικά στο παρασκήνιο.

«Από σήμερα, όμως, δεσμευόμαστε να διερευνήσουμε όλες τις δυνατότητες για την προμήθεια μεγάλου αριθμού μαχητικών Gripen στην Ουκρανία στο μέλλον».



Η δυνατότητα προμήθειας μαχητικών Gripen στην Ουκρανία εξετάζεται τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά τέθηκε σε αναμονή προκειμένου να μπορέσει το Κίεβο να επικεντρωθεί στην εισαγωγή αμερικανικών μαχητικών F-16, τα οποία άρχισε να αναπτύσσει τον περασμένο Αύγουστο.

Showed Sweden’s pride, the JAS Gripen, to President Zelenskyy.



The world’s best fighter jet. pic.twitter.com/RpWZNllpMp — Ulf Kristersson (@SwedishPM) October 22, 2025

