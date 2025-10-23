Λούβρο: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αποτύπωσε τη ληστεία του αιώνα στο μουσείο

Η στιγμή που οι δράστες αρπάζουν τα κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από το μουσείο του Λούβρου

Νέα ντοκουμέντα έρχονται στο φως από τη στιγμή που οι δράστες βγαίνουν από το σπασμένο παράθυρο με τα ανεκτίμητης αξίας κλοπιμαία από το μουσείο του Λούβρου και εξαφανίζονται.

Στο πρώτο βίντεο φαίνονται οι κλέφτες να κατεβαίνουν από το ανυψωτικό μηχάνημα που χρησιμοποίησαν για να εισβάλλουν στο μουσείου του Λούβρου. Αυτό μάλιστα είναι και το πρώτο καθαρό βίντεο που αποτυπώνει τους δράστες. Αφού «πιάνουν» έδαφος, ανεβαίνουν στις μηχανές τους και εξαφανίζονται.

Ειδικοί εκτιμούν πως τα κοσμήματα ήδη έχουν λιώσει ή σπάσει σε κομμάτια. Το ενδεχόμενο να επιστρέψουν στο Λούβρο θεωρείται απίθανο ακόμη και στην περίπτωση που οι αρχές της Γαλλίας καταφέρουν να πιάσουν τους δράστες.

Την ίδια ώρα έρχεται στη δημοσιότητα νέο βίντεο που δείχνει τους δράστες στο Λούβρο. Μόνο που το βίντεο είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Οι σειρήνες δεν σταματούν να ηχούν ενώ στη μέση της αίθουσας στέκονται τρεις άνδρες που φορούν κίτρινα – φωσφοριζέ γιλέκα. Δύο από αυτούς σπρώχνουν με δύναμη τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος μέσα στον μαύρο σάκο τους.

Η απόδειξη ότι το βίντεο είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης αναλύεται στο βίντεο παρακάτω:

https://www.instagram.com/reel/DQINVbggJJt/

Η διευθύντρια του μουσείου του Λούβρου παραδέχθηκε για πρώτη φορά «αποτύχαμε» και αποκάλυψε ότι ο τοίχος από τον οποίο μπήκαν στο μουσείο οι δράστες ήταν χωρίς κάμερες ενώ το κύκλωμα ασφαλείας είναι απαρχαιωμένο και παμπάλαιο.

