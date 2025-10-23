Μεντβέντεφ: «Ο φλύαρος ειρηνοποιός Τραμπ έχει ξεκινήσει πόλεμο εναντίον της Ρωσίας»

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και σύμμαχος του Πούτιν, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, είπε οτι ο Τραμπ βρίσκεται σε «πορεία πολέμου»

Newsbomb

Μεντβέντεφ: «Ο φλύαρος ειρηνοποιός Τραμπ έχει ξεκινήσει πόλεμο εναντίον της Ρωσίας»
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ λέει ότι οι ΗΠΑ είναι ο «αντίπαλος» της Ρωσίας και ότι ο «ειρηνοποιός» Τραμπ «έχει πλέον ξεκινήσει πλήρως το πόλεμο εναντίον της Ρωσίας». «Αν κάποιος από τους πολυάριθμους σχολιαστές είχε ακόμα αυταπάτες, ιδού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο αντίπαλός μας και ο φλύαρος «ειρηνοποιός» τους έχει πλέον ξεκινήσει πλήρως το πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.

«Αν κάποιος από τους πολυάριθμους σχολιαστές είχε ακόμα αυταπάτες, ιδού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο αντίπαλός μας και ο φλύαρος "ειρηνοποιός" τους έχει πλέον ξεκινήσει πλήρως το πολεμικό μονοπάτι εναντίον της Ρωσίας.

m.jpg

Ναι, δεν πολεμά πάντα ενεργά στο πλευρό του Κιέβου, αλλά αυτή είναι η σύγκρουσή του τώρα, όχι του γερασμένου Μπάιντεν! Θα πουν, φυσικά, ότι δεν μπορούσε παρά να πιέστηκε στο Κογκρέσο κ.λπ. Αυτό δεν αλλάζει το κύριο σημείο: οι αποφάσεις που ελήφθησαν αποτελούν πράξη πολέμου εναντίον της Ρωσίας. Και τώρα ο Τραμπ έχει ευθυγραμμιστεί πλήρως με την παράφρονα Ευρώπη».

Ο Μεντβέντεφ λέει ότι η πορεία της Ρωσίας προς τη νίκη είναι να καταστρέψει την Ουκρανία και να μην κάνει «ανούσιες συμφωνίες».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:45ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σήφης Βαλυράκης – «Δέχτηκε επίθεση, είχε αμυντικά χτυπήματα», κατέθεσε ο γιος του

11:35ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο Όμιλος AKTOR γίνεται η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με πιστοποίηση ISO 19650 για το BIM

11:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: 22χρονοι ρήμαζαν πολυτελή αυτοκίνητα στην Καλαμαριά - Πάνω από 50.000 ευρώ η λεία τους

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ: «Ο φλύαρος ειρηνοποιός Τραμπ έχει πλέον ξεκινήσει πόλεμο εναντίον της Ρωσίας»

11:26ΚΟΣΜΟΣ

LIVE εικόνα - Ιστορική συμπροσευχή: Ο Βασιλιάς Κάρολος με τον Πάπα στο Βατικανό σχεδόν 500 χρόνια μετά το χωρισμό των Εκκλησιών

11:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το ελληνικό χρέος καταγράφει τη μεγαλύτερη μείωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (γράφημα)

11:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Χαμός με τον Νίκολιτς - Συνελήφθη ο Σέρβος διαιτητής - Βρέθηκαν 250.000 ευρώ σπίτι του

11:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: «Η Ελλάδα ήταν πάντα υπέρ της λογικής ότι οι κυρώσεις μπορεί να ασκήσουν πίεση στη Ρωσία»

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας για τις κυρώσεις Τραμπ - Τι δήλωσε ο Ζελένσκι

11:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στην Κω: 79χρονος τραυμάτισε με μαχαίρι τη σύζυγο του

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 38 τρισεκατομμύρια δολάρια

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Το κορυφαίο αξιοθέατο δεν ειναι πια η Μόνα Λίζα...αλλά το παράθυρο που έσπασαν οι ληστές

10:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η AEL Novibet Arena είναι γεγονός

10:53ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Europa και Conference League με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Zeekr ξεκινά στην Ελλάδα με 3 ηλεκτρικά μοντέλα – Πόσο κοστίζουν

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Η ενδεχόμενη «επίθεση» που συζητάνε οι επιστήμονες: Τι ξέρουμε για τον 3I/ATLAS;

10:40MEETING POINT

Τα «κρυφά» μηνύματα των δημοσκοπήσεων: Τα «ζόρια» της κοινωνίας και τα «ζόρια» της κυβέρνησης

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Τι απαντά η ΕΛ.ΑΣ. μετά το «το νοσοκομείο ενημέρωσε» του Αδωνι Γεωργιάδη

10:28Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Τι λένε στην κυβέρνηση για Δένδια και Άγνωστο Στρατιώτη - Πότε έρχεται ανασχηματισμός

10:26ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη ΓΑΔΑ οι 34 από τους 37 συλληφθέντες του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 28 Οκτωβρίου

10:26ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη ΓΑΔΑ οι 34 από τους 37 συλληφθέντες του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: 15χρονος έπαθε ανακοπή - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Παίδων «Αγία Σοφία»

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Τι απαντά η ΕΛ.ΑΣ. μετά το «το νοσοκομείο ενημέρωσε» του Αδωνι Γεωργιάδη

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τέσσερις μέρες Άνοιξη και μετά ριζική αλλαγή - Τι θα γίνει με την κακοκαιρία την 28η Οκτωβρίου

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

11:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Χαμός με τον Νίκολιτς - Συνελήφθη ο Σέρβος διαιτητής - Βρέθηκαν 250.000 ευρώ σπίτι του

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρό βρέφος μόλις ενός μήνα - Το μετέφερε στο νοσοκομείο η γιαγιά του

10:28Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Τι λένε στην κυβέρνηση για Δένδια και Άγνωστο Στρατιώτη - Πότε έρχεται ανασχηματισμός

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το ελληνικό χρέος καταγράφει τη μεγαλύτερη μείωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (γράφημα)

10:09WHAT THE FACT

Ούτε τρέξιμο, ούτε περπάτημα: Αυτή τη δραστηριότητα συνιστούν οι ειδικοί για άτομα άνω των 55 ετών

11:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: «Η Ελλάδα ήταν πάντα υπέρ της λογικής ότι οι κυρώσεις μπορεί να ασκήσουν πίεση στη Ρωσία»

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αποτύπωσε τη ληστεία του αιώνα στο μουσείο

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με τον θάνατο του 29χρονου σκακιστή Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Στο στόχαστρο Ρώσος αντίπαλος που τον κατηγορούσε για απάτη

08:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιατί χιλιάδες ακίνητα «χάθηκαν» από την αγορά – Τι απαντά η Τράπεζα της Ελλάδος

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ: «Ο φλύαρος ειρηνοποιός Τραμπ έχει πλέον ξεκινήσει πόλεμο εναντίον της Ρωσίας»

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ και ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης Ζωής έξω από κλαμπ στο Γκάζι - «Το νοσοκομείο ενημέρωσε την ΕΛ.ΑΣ.», απαντά ο Γεωργιάδης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ