Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ λέει ότι οι ΗΠΑ είναι ο «αντίπαλος» της Ρωσίας και ότι ο «ειρηνοποιός» Τραμπ «έχει πλέον ξεκινήσει πλήρως το πόλεμο εναντίον της Ρωσίας». «Αν κάποιος από τους πολυάριθμους σχολιαστές είχε ακόμα αυταπάτες, ιδού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο αντίπαλός μας και ο φλύαρος «ειρηνοποιός» τους έχει πλέον ξεκινήσει πλήρως το πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.

Ναι, δεν πολεμά πάντα ενεργά στο πλευρό του Κιέβου, αλλά αυτή είναι η σύγκρουσή του τώρα, όχι του γερασμένου Μπάιντεν! Θα πουν, φυσικά, ότι δεν μπορούσε παρά να πιέστηκε στο Κογκρέσο κ.λπ. Αυτό δεν αλλάζει το κύριο σημείο: οι αποφάσεις που ελήφθησαν αποτελούν πράξη πολέμου εναντίον της Ρωσίας. Και τώρα ο Τραμπ έχει ευθυγραμμιστεί πλήρως με την παράφρονα Ευρώπη».

Ο Μεντβέντεφ λέει ότι η πορεία της Ρωσίας προς τη νίκη είναι να καταστρέψει την Ουκρανία και να μην κάνει «ανούσιες συμφωνίες».