Η ιστορία του Κολομβιανού που εξαπάτησε 200.000 ανθρώπους: Από απλός απατεώνας έγινε στόχος του FBI
Σύμφωνα με τη Γενική Εισαγγελία της Κολομβίας, ο Juan José Benavides φέρεται να ξέπλυνε περισσότερα από 126,7 δισεκατομμύρια κολομβιανά πέσος, προσέφεροντας ένα υποτιθέμενο κρυπτονόμισμα.
Ο Juan José Benavides Velasco, ο οποίος θεωρείται ο βασικός οργανωτής του ξεπλύματος κεφαλαίων μέσω του κρυπτονομίσματος με την ονομασία Daily Cop, παραμένει υπό κράτηση στην Αργεντινή εδώ και δύο μήνες, ενώ επιδιώκει να εκδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι στην Κολομβία, καθώς η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ερευνών (FBI) εμπλέκεται στην υπόθεση.
Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Αργεντινής συνέλαβε τον Velasco στα τέλη Αυγούστου στο Μεντόζα, κάτι παραπάνω από ένα μήνα αφότου η Γενική Εισαγγελία της Κολομβίας τον κατηγόρησε επίσημα για εγκληματική συνωμοσία, παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα κεφαλαίων.
