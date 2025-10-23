Η ιστορία του Κολομβιανού που εξαπάτησε 200.000 ανθρώπους: Από απλός απατεώνας έγινε στόχος του FBI

Ο Juan José Benavides Velasco, ο οποίος θεωρείται ο βασικός οργανωτής του ξεπλύματος κεφαλαίων μέσω του κρυπτονομίσματος με την ονομασία Daily Cop, παραμένει υπό κράτηση στην Αργεντινή εδώ και δύο μήνες, ενώ επιδιώκει να εκδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι στην Κολομβία, καθώς η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ερευνών (FBI) εμπλέκεται στην υπόθεση.

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Αργεντινής συνέλαβε τον Velasco στα τέλη Αυγούστου στο Μεντόζα, κάτι παραπάνω από ένα μήνα αφότου η Γενική Εισαγγελία της Κολομβίας τον κατηγόρησε επίσημα για εγκληματική συνωμοσία, παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα κεφαλαίων.

