Ζελένσκι προς Δύση: «Αγοράστε μας όπλα με τις κατασχεμένες ρωσικές περιουσίες»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Πέμπτη ότι η χώρα του πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την παραγωγή όπλων στο εσωτερικό, αλλά και για την αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ζελένσκι έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες, μετά τη συνάντησή του με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάλεσε την Ε.Ε. να λάβει «άμεσα» απόφαση για τη χρήση περίπου 140 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα ρωσικά κεφάλαια που έχουν παγώσει, ώστε να ενισχυθεί η άμυνα και η οικονομία της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα σημαντικό μέρος αυτών των χρημάτων θα μπορούσε να κατευθυνθεί στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία, προκειμένου η Ουκρανία να ενισχύσει την αυτάρκειά της στην παραγωγή όπλων, ενώ ένα άλλο τμήμα θα χρησιμοποιηθεί για την αγορά ευρωπαϊκών και αμερικανικών οπλικών συστημάτων.

Παρά την πίεση του Κιέβου, ορισμένα κράτη-μέλη της Ε.Ε. —μεταξύ αυτών και το Βέλγιο, όπου βρίσκονται δεσμευμένα μεγάλα ποσά ρωσικών περιουσιακών στοιχείων— εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο μια τέτοια ενέργεια είναι νομικά ασφαλής. Πολλοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η απόφαση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει ρωσικά αντίποινα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε πως μια γρήγορη και αποφασιστική στάση από την Ε.Ε. θα στείλει σαφές μήνυμα προς τη Μόσχα και θα ενισχύσει την άμυνα της Ουκρανίας σε μια κρίσιμη φάση του πολέμου. Όπως είπε, «ο χρόνος δεν είναι με το μέρος μας — κάθε καθυστέρηση κοστίζει ζωές».