Σαρκοζί: Γραμματείς, μάγειρες στις θέσεις τους παρά τη φυλάκισή του με έξοδα του κράτους

Τι κι αν ο Νικολά Σαρκοζί φυλακίστηκε... κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού του, η ιδιότητα του πρώην Πρoέδρου της Γαλλία, του δίνει κάποια πλεονεκτήμετα, ή καλύτερα στα μέλη του προσωπικού που είχε στη διάθεσή του.

Όπως αποκαλύπτουν σε δημοσιεύματά του, η Le Figaro και η Le Parisien, σύμφωνα με ένα λευκό σημείωμα που εκδόθηκε από τη γενική γραμματεία της κυβέρνησης, οι δύο από τους γραμματείς του παραμένουν στη θέση τους, ενώ η τρίτη συμβασιούχος υπάλληλος στην κατηγορία ανώτερων στελεχών δημόσιας διοίκησης, «ζήτησε αναστολή της σύμβασής της» . Αποστολή τους είναι «να διαχειρίζονται την αλληλογραφία και τις πολυάριθμες κλήσεις». Ο μάγειρας του Νικολά Σαρκοζί, σύμφωνα με το ίδιο λευκό σημείωμα, «έχει τεθεί στη διάθεση του υπουργείου Εσωτερικών», από το οποίο εξαρτάται. Όσον αφορά στις εγκαταστάσεις, δεν προβλέπονται αλλαγές. Επίσης διατηρείται το μισθωμένο γραφείο του στην οδό Miromesnil 77 έως τις 15 Νοεμβρίου 2026, αναφέρει το λευκό σημείωμα. Οι δικηγόροι του Νικολά Σαρκοζί έχουν ήδη καταθέσει αίτημα αποφυλάκισης, το οποίο πρέπει να μελετηθεί εντός δύο μηνών από τα δικαστήρια.

? AHORA | Nicolas Sarkozy, ex presidente de Francia, camino a prisión por financiación ilegal pic.twitter.com/zUcfNIitmi — El Destape (@eldestapeweb) October 21, 2025

Όσον αφορά στον Νικολά Σαρκοζί και τη διαμονή του στις φυλακές La Santé του Παρισιού, τρεις κρατούμενοι τέθηκαν υπό ειδική κράτηση λόγω της εμπλοκής τους στις χλευαστικές επιθέσεις και απειλές εναντίον του.

Σε ένα από τα βίντεο, σύμφωνα με το Euronews, το άτομο που βιντεοσκοπεί γελάει με χλευασμούς που εκτοξεύονται στον πρώην Γάλλο ηγέτη, όπως «Ω, Σαρκοζί, ξύπνα» και «σκότωσες τον Καντάφι».

Σε ένα άλλο βίντεο, ένας κρατούμενος λέει ότι ο Σαρκοζί «μόλις έφτασε... θα περάσει δύσκολα».

«Τα ξέρουμε όλα, θα πάρουμε εκδίκηση για τον Καντάφι», είπε το άτομο.

Σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, διεξήχθη έρευνα στις εγκαταστάσεις και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα.

Το βίντεο «δείχνει ότι υπάρχει κίνδυνος, φυσικά, για τον κρατούμενο, τον πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί, και ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες κράτησής του», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν το βράδυ της Τετάρτης στο κανάλι CNews.

?️? Varios presos gritan a Sarkozy durante su primera noche en prisión para no dejarle dormir: “Oh Sarko, co** de tu madre, despierta”



El expresidente francés no fue muy bien recibido en la prisión de La Santé y tuvo que enfrentarse al ambiente hostil durante su primera noche pic.twitter.com/I7HNLIsoqp — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 22, 2025

Οι τρεις κρατούμενοι που ανακρίθηκαν για τα περιστατικά πρόκειται να εμφανιστούν στο δικαστήριο, σύμφωνα με τον Νταρμανέν. Πρόσθεσε ότι είτε θα παραμείνουν σε πειθαρχικά τμήματα είτε θα μεταφερθούν σε άλλη φυλακή.

«Δεν πρόκειται να αναλάβουμε κανένα ρίσκο», τόνισε ο Νταρμανέν.

Ο Σαρκοζί, εκτίει ποινή φυλάκισης 5 ετών για συνωμοσία με σκοπό τη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 χρησιμοποιώντας κεφάλαια από τον έκπτωτο δικτάτορα της Λίβυης Μουαμάρ Καντάφι.

Ο Σαρκοζί έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι είναι θύμα «συνωμοσίας» που στήθηκε από άτομα που συνδέονται με την κυβέρνηση της Λιβύης και έχει καταδικάσει την ετυμηγορία της 25ης Σεπτεμβρίου ως «σκάνδαλο».

