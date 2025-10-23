Σαρκοζί: Θα έχει μόνιμη αστυνομική προστασία στη φυλακή - Έξαλλοι οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι

Ο Γάλλος πρώην πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί θα έχει δύο αστυνομικούς τοποθετημένους σε κοντινά κελιά όσο βρίσκεται στη φυλακή, για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υποστεί καμία βλάβη, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας.

Ο Σαρκοζί έφτασε στις φυλακές La Santé στο Παρίσι την Τρίτη (21/10) για να ξεκινήσει την πενταετή ποινή του, αφού καταδικάστηκε για συνωμοσία με σκοπό τη συγκέντρωση κεφαλαίων για την προεκλογική του εκστρατεία από τη Λιβύη - μια εκπληκτική πτώση για έναν άνθρωπο που ηγήθηκε της χώρας μεταξύ 2007 και 2012.

Την Τετάρτη, ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Europe 1 ότι δύο αστυνομικοί από μια ομάδα ασφαλείας που προστατεύει πρώην προέδρους θα βρίσκονται μόνιμα σε γειτονικά κελιά καθ' όλη τη διάρκεια της φυλάκισης του Σαρκοζί.

«Ο πρώην πρόεδρος της δημοκρατίας δικαιούται προστασία λόγω του καθεστώτος του. Υπάρχει προφανώς απειλή εναντίον του και αυτή η προστασία θα διατηρείται όσο βρίσκεται υπό κράτηση», δήλωσε ο Νουνιέζ. Είπε ότι οι αστυνομικοί θα παραμείνουν στο πλευρό του Σαρκοζί «όσο είναι απαραίτητο». Οι αστυνομικοί θα είναι μέλη μιας ομάδας που θα κάνει εναλλασσόμενες βάρδιες στη φυλακή, ανέφεραν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Σαρκοζί θα κρατείται στη μονάδα απομόνωσης της La Santé, όπου οι κρατούμενοι στεγάζονται σε μονά κελιά και φυλάσσονται χωριστά κατά τη διάρκεια των εξωτερικών δραστηριοτήτων, πράγμα που σημαίνει ότι δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με άλλους κρατούμενους.

Τα συνδικάτα των σωφρονιστικών ιδρυμάτων διαμαρτυρήθηκαν για την παρουσία αστυνομίας μέσα στη φυλακή. Ο Nicolas Peyrin, του συνδικάτου CGT, δήλωσε ότι το προσωπικό της La Santé ήταν απόλυτα σε θέση να διασφαλίσει την ασφάλεια των κρατουμένων και ότι η αστυνομία δεν ήταν απαραίτητη. «Δεν υπάρχει προστιθέμενη αξία», δήλωσε στην τηλεόραση BFM.

Ο Wilfried Fonck, επικεφαλής ενός άλλου συνδικάτου σωφρονιστικών ιδρυμάτων, δήλωσε στο ραδιόφωνο RTL: «Ουσιαστικά μας λένε ότι δεν ξέρουμε πώς να κάνουμε τη δουλειά μας». «Σήμερα έχουμε δύο πολίτες μέσα σε μια φυλακή που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί» και που δεν γνωρίζουν πώς λειτουργεί το σύστημα. «Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο στα 25 χρόνια που εργάζομαι».

Οι δικηγόροι του Σαρκοζί έχουν υποβάλει αίτηση για πρόωρη αποφυλάκιση, εν αναμονή της εκδίκασης της έφεσης, και δήλωσαν ότι αναμένουν ότι αυτό το αίτημα θα εξεταστεί σε περίπου ένα μήνα. Είπαν ότι ελπίζουν να τον αφήσουν ελεύθερο πρόωρα μέχρι τα Χριστούγεννα. Ο Σαρκοζί αρνείται επανειλημμένα ότι έχει διαπράξει αδίκημα και έχει χαρακτηρίσει την υπόθεση πολιτικά υποκινούμενη

