Γιατί «βρέχει» μαϊμούδες στη Φλόριντα: Η άγνωστη ιστορία έχει τις ρίζες της έναν αιώνα πριν
Κάτοικοι στη Φλόριντα έμειναν άφωνοι όταν είδαν μαϊμούδες να «πέφτουν από τον ουρανό». Το φαινόμενο αυτό έχει ρίζες σχεδόν 100 ετών.
Βίντεο έγινε viral στο Instagram δείχνει μια απίστευτη και μοναδική σκηνή στον ποταμό Silver Springs. Οι άνθρωποι που απολάμβαναν ήρεμα τη βόλτα τους με τη βάρκα δέχτηκαν… βροχή από μικρά αντικείμενα. Όμως δεν ήταν ούτε νερό ούτε χαλάζι, καθώς επρόκειτο για μαϊμούδες.
Αν σκέφτεστε πως οι μαϊμούδες δεν είναι είδος της Φλόριντα, έχετε απόλυτο δίκιο. Ωστόσο, αυτό δεν τις έχει σταματήσει από το να εγκατασταθούν μόνιμα εκεί.
