Λάτρεις του τυριού δηλώνουν πως θα γίνουν vegan μετά την αποκάλυψη για το πώς φτιάχνεται η παρμεζάνα
Αν πίστευες ότι το πιο δύσκολο κομμάτι του να γίνεις vegan είναι να κόψεις το τυρί, μάλλον δεν έχεις ακούσει ποτέ πώς φτιάχνεται η παρμεζάνα.
H παρμεζάνα θεωρείται ένα από τα πιο αγαπημένα τυριά στον κόσμο. Ούτως η άλλως, ποιος μπορεί να φανταστεί μακαρόνια χωρίς λίγο φρεσκοτριμμένη παρμεζάνα από πάνω;
Κι όμως, όσοι ανακάλυψαν πώς ακριβώς φτιάχνεται, δηλώνουν έτοιμοι να κόψουν για πάντα τα ζωικά προϊόντα.
