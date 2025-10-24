Big Ben: Η μοναδική στιγμή που σταματάει το ρολόι - Τι αποκαλύπτει ωρολογοποιός

Επισήμως ονομάζεται Μεγάλο Ρολόι του Γουέστμινστερ, αλλά τόσο αυτό όσο και ολόκληρο το κτίριο είναι ευρέως γνωστά ως Μπιγκ Μπεν

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Big Ben: Η μοναδική στιγμή που σταματάει το ρολόι - Τι αποκαλύπτει ωρολογοποιός

Το εμβληματικό ρολόι Big Ben στο Λονδίνο 

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για λίγες ώρες τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή, το πιο διάσημο βρετανικό ρολόι, το Big Ben, αγαπημένο των τουριστών, θα σταματήσει για την αλλαγή στη χειμερινή ώρα.

Ο Βρετανός ωρολογοποιός Ian Westworth προετοιμάζεται για ένα κύμα ανησυχίας αυτό το Σαββατοκύριακο από τους Λονδρέζους που είναι πεπεισμένοι ότι το πιο διάσημο ρολόι της χώρας... έχει χαλάσει.

Υψωμένο πάνω από την πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου και το κοινοβούλιό της, το ρολόι θα σταματήσει για λίγο για να προσαρμοστεί στη μετάβαση στη χειμερινή ώρα, μία από τις μόνο δύο περιπτώσεις κάθε χρόνο που επιτρέπεται να σταματήσει.

Η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή, όταν τα ρολόγια και σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο θα γυρίσουν μία ώρα πίσω.


Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες επιστρέφουν επίσης στην κανονική ώρα («χειμερινή ώρα») την Κυριακή, αν και τα τελευταία χρόνια έχουν ακουστεί φωνές για την κατάργηση των εποχιακών αλλαγών της ώρας, με πιο πρόσφατη αυτή του Ισπανού ηγέτη Πέδρο Σάντσεζ τη Δευτέρα.

«Ανεβαίνουμε εδώ και σταματάμε το Μεγάλο Ρολόι το σταματάμε πραγματικά», είπε ο 63χρονος Γουέστγουορθ, ο οποίος εργάζεται στο τμήμα ρολογιών του Παλατιού του Γουέστμινστερ για πάνω από 20 χρόνια.

ΡΟΛΌΙ, ΛΟΝΔΙΝΟ, BIG BEN

Από που προέρχεται η ονομασία Big Ben

Επισήμως ονομάζεται Μεγάλο Ρολόι του Γουέστμινστερ, αλλά τόσο αυτό όσο και ολόκληρο το κτίριο είναι ευρέως γνωστά ως Μπιγκ Μπεν — το όνομα της μεγαλύτερης από τις τέσσερις καμπάνες του Πύργου της Ελισάβετ.

Το προσωνύμιο του διάσημου ρολογιού πιστεύεται ότι προέρχεται από τον Μπέντζαμιν Χολ, ο οποίος επέβλεψε την εγκατάσταση της καμπάνας.

Η διαδικασία ρύθμισης της νέας ώρας

Η καλά οργανωμένη διαδικασία της επαναφοράς του ρολογιού ξεκινά γύρω στις 6:00 μ.μ. το Σάββατο (τοπική ώρα), είπε ο Γουέστγουορθ. Περιλαμβάνει τη σίγαση των χτυπημάτων και την απενεργοποίηση των φώτων του καντράν, ώστε οι περαστικοί να μην βλέπουν το ρολόι να δείχνει λάθος ώρα. Με το ρολόι σε παύση, η τετραμελής ομάδα πραγματοποιεί έναν πλήρη έλεγχο συντήρησης, ο οποίος φέτος περιλαμβάνει τον εντοπισμό της πηγής ενός ακουστικού τριξίματος που ακούγεται περίπου ένα τέταρτο πριν από την ώρα.

«Θα το αποσυναρμολογήσουμε, θα το συντηρήσουμε και θα το ξανασυναρμολογήσουμε», είπε ο Westworth.

Μόλις ολοκληρωθεί αυτό, το ρολόι ρυθμίζεται στα «νέα μεσάνυχτα».

«Δεν ανάβουμε τα φώτα και δεν χτυπάμε τις καμπάνες, αλλά βάζουμε το ρολόι να χτυπάει και μετά έχουμε από τις 12 μέχρι τις 2:00 π.μ. για να ρυθμίσουμε σωστά την ώρα», κατέληξε ο ωρολογοποιός.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:19ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

WhatsApp: Κλήσεις χωρίς αριθμό τηλεφώνου – Η νέα μέθοδος που αλλάζει το τοπίο στις τηλεπικοινωνίες

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τοποθετήθηκε η προτομή του αδικοχαμένου Γιώργου Λυγγερίδη

12:18ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νταλάρας για Σαββόπουλο: «Οι ποιητές δεν πεθαίνουν» ­- «Είμαστε σαν τα μάπετ σόου», του είχε πει ο κορυφαίος μουσικός

12:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ράφα Μπενίτεθ: Αυτό είναι το μυθικό συμβόλαιο του Ισπανού στον Παναθηναϊκό

12:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόθεν έσχες: Αλλαγές, παγίδες και προθεσμία για την κατάθεση των δηλώσεων

12:09LIFESTYLE

Ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ αποκάλυψε ότι υπέστη εγκεφαλικό πριν τρία χρόνια: «Δεν φοβάμαι το θάνατο, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα είμαι ικανός να ζήσω»

12:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Απολογήθηκε για το περιστατικό με Λανουά - «Εφεύρημα του Γάλλου» υποστήριξαν οι δικηγόροι της

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε κρουαζιερόπλοιο

11:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ράφα Μπενίτεθ: Στον πάγκο κόντρα στον Αστέρα - Πότε παρουσιάζεται από τον Παναθηναϊκό

11:49ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η Δικαιοσύνη απέρριψε τις κατηγορίες για την εκλογή Οζέλ στην ηγεσία του CHP

11:48LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Για γέλια και για κλάματα τα νούμερα της βραδινής ζώνης

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή στις απάτες - Νέο ηχητικό ντοκουμέντο με απατεώνα να προσπαθεί να «ρίξει» θύμα

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Big Ben: Η μοναδική στιγμή που σταματάει το ρολόι - Τι αποκαλύπτει ωρολογοποιός

11:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καρέ-καρέ η δράση του «μαϊμού» υδραυλικού που εξαπατούσε ηλικιωμένους στην Αθήνα - Πάνω από 280.000 ευρώ η λεία του

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Οι λάτρεις του τυριού δηλώνουν πως θα γίνουν vegan μετά την αποκάλυψη για το πώς φτιάχνεται η παρμεζάνα

11:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κως: Εξιχνιάστηκε υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας με θύματα τρία 13χρονα παιδιά - Δράστης ένας συνομήλικός τους

11:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το συγκλονιστικό «Prima Facie» με τη Λένα Παπαληγούρα επιστρέφει

11:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ξεκίνησε και επίσημα η εποχή Ράφα Μπενίτεθ - Αποχώρησε ο Κόντης

11:17ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο εκ βαθέων αποχαιρετισμός της Πέννυς Μπαλτατζή στον Διονύση Σαββόπουλο: «Ορφάνεψα νιώθω…»

11:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Επικίνδυνη καταδίωξη και σύλληψη 13χρονου που οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: «Τη βίασα, της χτυπούσα το κεφάλι στο ντους, γιατί να μην την σκότωνα;» - Πώς σόκαρε η Αλγερινή στη δίκη για τη φρίκη στη 12χρονη Λόλα

10:29ΕΘΝΙΚΑ

Στο «μικροσκόπιο» των Τούρκων τα ισραηλινά όπλα της Ελλάδας – Τι παρατήρησαν στην πρόβα της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Από το πάρτυ της Καλλιθέας στο μοιραίο κλαμπ - «Ήπιαμε ένα μπουκάλι βότκα και πήγαμε στο μαγαζί», αναφέρει φίλη της 16χρονης - Βίντεο

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη καταγγελία στο Newsbomb: Όταν ο σημαιοφόρος με αυτισμό «βγήκε λάθος» – Η κλήρωση που έγινε πληγή σε ένα σχολείο

11:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καρέ-καρέ η δράση του «μαϊμού» υδραυλικού που εξαπατούσε ηλικιωμένους στην Αθήνα - Πάνω από 280.000 ευρώ η λεία του

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Επιστρέφουμε την Κυριακή στη χειμερινή – Μέχρι πότε θα ισχύσει το μέτρο

09:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Στην ανακρίτρια τα τηλεφωνήματα από το βράδυ της διπλής δολοφονίας - Έρχονται τρεις νέες συλλήψεις σε Μεσσηνία και Αττική

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Μάνος Χατζιδάκις: Η τυχαία συνάντηση που τον ενέπνευσε να γράψει τον «Κεμάλ» και η μουσική απάντηση του Ρασούλη 30 χρόνια μετά 

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα – Επίθεση δικαστών και εισαγγελέων σε τηλεοπτικές εκπομπές: «Οι δημοσιογραφικές ακρότητες ξεπέρασαν κάθε όριο»

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

08:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: «Ο μπαμπάς έδειρε τη μαμά» - Πώς ο 4χρονος γιος αποκάλυψε την αλήθεια για τον ξυλοδαρμό

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Υπό κατάληψη το σχολείο που φοιτούσε - Τι καταγγέλλουν οι συμμαθητές της

09:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Σκάνδαλο στο NBA: Πώς λειτουργούσε η Cosa Nostra, η εμπλοκή του Ροζίερ και το Μπακς-Λέικερς

11:48LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Για γέλια και για κλάματα τα νούμερα της βραδινής ζώνης

06:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης: Νέο «μπαλάκι» ευθυνών Δούκα-Δένδια – Το μυστηριώδες «αλοίμονο» στη νυχτερινή ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τέσσερις μέρες Άνοιξη και μετά ριζική αλλαγή - Τι θα γίνει με την κακοκαιρία την 28η Οκτωβρίου

10:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ με τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Τα αναπάντητα ερωτήματα, οι καταθέσεις των φίλων της και οι τελευταίες στιγμές της

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Οι λάτρεις του τυριού δηλώνουν πως θα γίνουν vegan μετά την αποκάλυψη για το πώς φτιάχνεται η παρμεζάνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ