Big Ben: Η μοναδική στιγμή που σταματάει το ρολόι - Τι αποκαλύπτει ωρολογοποιός

Για λίγες ώρες τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή, το πιο διάσημο βρετανικό ρολόι, το Big Ben, αγαπημένο των τουριστών, θα σταματήσει για την αλλαγή στη χειμερινή ώρα.

Ο Βρετανός ωρολογοποιός Ian Westworth προετοιμάζεται για ένα κύμα ανησυχίας αυτό το Σαββατοκύριακο από τους Λονδρέζους που είναι πεπεισμένοι ότι το πιο διάσημο ρολόι της χώρας... έχει χαλάσει.

Υψωμένο πάνω από την πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου και το κοινοβούλιό της, το ρολόι θα σταματήσει για λίγο για να προσαρμοστεί στη μετάβαση στη χειμερινή ώρα, μία από τις μόνο δύο περιπτώσεις κάθε χρόνο που επιτρέπεται να σταματήσει.

Η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή, όταν τα ρολόγια και σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο θα γυρίσουν μία ώρα πίσω.



Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες επιστρέφουν επίσης στην κανονική ώρα («χειμερινή ώρα») την Κυριακή, αν και τα τελευταία χρόνια έχουν ακουστεί φωνές για την κατάργηση των εποχιακών αλλαγών της ώρας, με πιο πρόσφατη αυτή του Ισπανού ηγέτη Πέδρο Σάντσεζ τη Δευτέρα.

«Ανεβαίνουμε εδώ και σταματάμε το Μεγάλο Ρολόι το σταματάμε πραγματικά», είπε ο 63χρονος Γουέστγουορθ, ο οποίος εργάζεται στο τμήμα ρολογιών του Παλατιού του Γουέστμινστερ για πάνω από 20 χρόνια.

Από που προέρχεται η ονομασία Big Ben

Επισήμως ονομάζεται Μεγάλο Ρολόι του Γουέστμινστερ, αλλά τόσο αυτό όσο και ολόκληρο το κτίριο είναι ευρέως γνωστά ως Μπιγκ Μπεν — το όνομα της μεγαλύτερης από τις τέσσερις καμπάνες του Πύργου της Ελισάβετ.

Το προσωνύμιο του διάσημου ρολογιού πιστεύεται ότι προέρχεται από τον Μπέντζαμιν Χολ, ο οποίος επέβλεψε την εγκατάσταση της καμπάνας.

Η διαδικασία ρύθμισης της νέας ώρας

Η καλά οργανωμένη διαδικασία της επαναφοράς του ρολογιού ξεκινά γύρω στις 6:00 μ.μ. το Σάββατο (τοπική ώρα), είπε ο Γουέστγουορθ. Περιλαμβάνει τη σίγαση των χτυπημάτων και την απενεργοποίηση των φώτων του καντράν, ώστε οι περαστικοί να μην βλέπουν το ρολόι να δείχνει λάθος ώρα. Με το ρολόι σε παύση, η τετραμελής ομάδα πραγματοποιεί έναν πλήρη έλεγχο συντήρησης, ο οποίος φέτος περιλαμβάνει τον εντοπισμό της πηγής ενός ακουστικού τριξίματος που ακούγεται περίπου ένα τέταρτο πριν από την ώρα.

«Θα το αποσυναρμολογήσουμε, θα το συντηρήσουμε και θα το ξανασυναρμολογήσουμε», είπε ο Westworth.

Μόλις ολοκληρωθεί αυτό, το ρολόι ρυθμίζεται στα «νέα μεσάνυχτα».



«Δεν ανάβουμε τα φώτα και δεν χτυπάμε τις καμπάνες, αλλά βάζουμε το ρολόι να χτυπάει και μετά έχουμε από τις 12 μέχρι τις 2:00 π.μ. για να ρυθμίσουμε σωστά την ώρα», κατέληξε ο ωρολογοποιός.

