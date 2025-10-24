Δικαστήριο δικαίωσε γυναίκα επειδή ο άνδρας της την είχε αποθηκεύσει στο κινητό ως «Χοντρούλα»

Δικαστήριο στην Τουρκία καταδίκασε έναν άνδρα να πληρώσει χρηματική και ηθική αποζημίωση στην πρώην σύζυγό του, όταν αποκαλύφθηκε ότι την είχε αποθηκεύσει στο κινητό του με το όνομα «Tombek», που στα τουρκικά σημαίνει «Χοντρούλα».

Σύμφωνα με το Haberler, η υπόθεση εκδικάστηκε στην πόλη Ουσάκ, όπου η γυναίκα υποστήριξε ότι το υποτιμητικό παρατσούκλι ήταν προσβλητικό και εξευτελιστικό, επηρεάζοντας σοβαρά τη σχέση τους.

