Η Βραζιλιάνα influencer «βαρόνη ναρκωτικών» σπάει τη σιωπή της μετά τη σύλληψή της - «Είναι κρίμα... »

Η 23χρονη Βραζιλιάνα influencer, Μελίσα Σάιντ, που συνελήφη μετά από εκταταμένη έρευνα, κατηγορείται για τη λειτουργία διακρατικού δικτύου διακίνησης ναρκωτικών και ξεπλύματος χρήματος έσπασε τη σιωπή της μετά τη σύλληψή της.

Η Μελίσα Σάιντ φέρεται ως «εγκέφαλος» της εγκληματικής συμμορίας στη βορειοανατολική πολιτεία της Μπαΐα, καθώς και ότι ενθάρρυνε τις 320.000 ακολούθους της στο Instagram να συμμετέχουν στη μεταφορά και χρήση ναρκωτικών.

A influenciadora Melissa Said é considerada foragida. Informação confirmada às 10h20 desta terça pela Polícia Civil. Ela é investigada por liderar organização de tráfico interestadual de drogas. Na ação, três pessoas foram presas - incluindo uma também em flagrante - e 10… pic.twitter.com/eKCuM2SHUE — Jean Mendes (@ojeanmendesc) October 22, 2025

Η πώληση κάνναβης είναι προς το παρόν παράνομη βάσει της βραζιλιάνικης νομοθεσίας, ωστόσο, δεν θεωρείται έγκλημα η κατοχή μικρής ποσότητας για προσωπική χρήση.

Κατηγορείται επίσης ότι μοιράστηκε συμβουλές στο διαδίκτυο σχετικά με το πώς να αποφύγει κάποιος τον εντοπισμό όταν ταξιδεύει και έχει στην κατοχή του ναρκωτικά.

Πριν από τη σύλληψή της από την αστυνομία, η Σάιντ θεωρούνταν «λάτρης της κάνναβης» και οι τελευταίες αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από τη σύλληψή της αφορούσαν στη συζήτηση σχετικά με τη νομιμοποίηση της κάνναβης.

Η Αστυνομία επιβεβαίωσε επίσης ότι τρία άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και ότι εκτελέστηκαν 10 εντάλματα έρευνας και κατάσχεσης — πέντε στο Σαλβαδόρ και πέντε στο Σάο Πάολο.

Λέγεται επίσης ότι η αστυνομία κατά τις εφόδους της κατέσχεσε 270 γραμμάρια χασίς, μιας μορφής κάνναβης, καθώς και μικρές ποσότητες μαριχουάνας, σύνεργα ναρκωτικών, κινητά τηλέφωνα, τραπεζικές κάρτες και δύο οχήματα.

Η Said έσπασε τη σιωπή της έκτοτε μετά τη σύλληψη, λέγοντας ότι ήταν «ντροπή» που συνελήφθη για χρήση κάνναβης.

«Είναι κρίμα... κανείς στον κόσμο δεν πρέπει να συλλαμβάνεται επειδή καπνίζει μαριχουάνα», είπε, σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun.

Έχει επίσης αρνηθεί ότι ηγήθηκε συμμορίας λαθρεμπορίου ναρκωτικών, παραδεχόμενη ότι κάπνιζε μαριχουάνα μόνο για ψυχαγωγικούς σκοπούς.

Εάν κριθεί ένοχη κινδυνεύει να αντιμετωπίσει ποινή κάθειρξης έως και 25 ετών, σύμφωνα με τη New York Post .