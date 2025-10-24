«Βαρόνη» ναρκωτικών 23χρονη Βραζιλιάνα influencer - Πώς προωθούσε την «επιχείρησή» της μέσω social

Σε μία μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Σαλβαδόρ, από την οποία αρχικά κατάφερε να διαφύγει, συνελήφθη η Βραζιλιάνα influencer Μελίσα Σαΐντ, κατηγορούμενη ως «αρχηγός» δικτύου διακίνησης ναρκωτικών και ξεπλύματος χρήματος.

Η 23χρονη Instagrammer, και ακτιβίστρια υπέρ της νομιμοποίησης της μαριχουάνας με περισσότερους από 340.000 ακολούθους, συνελήφθη στην πρωτεύουσα της πολιτείας Μπαΐα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Erva Afetiva» («Συναισθηματικό Βότανο»).

Προηγήθηκε έφοδος αστυνομικών σε πέντε ακίνητα που συνδέονται με τη Σαΐντ και το φερόμενο δίκτυό της, σύμφωνα με το CNN Brasil. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, η Αστυνομία της Μπαΐα συνέλαβε άλλα τρία άτομα ως συνεργούς.

Brezilya'da 23 yaşındaki sosyal medya fenomeni Melissa Said, "uyuşturucu baroniçesi" çıktı. pic.twitter.com/LMABDACw05 — Onedio (@onediocom) October 24, 2025

Η σύλληψη της Said πραγματοποιήθηκε μετά από σχολαστική παρακολούθηση και προσπάθεια συλλογής πληροφοριών, η οποία οδήγησε στον εντοπισμό της στο σπίτι ενός φίλου της στο Σαλβαδόρ.

Η influencer είχε διαφύγει της πρώτης σειράς εφόδων, καθιστώντας την φυγάδα μέχρι τη σύλληψή της την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου.

Οι αρχές ισχυρίζονται ότι η Σαΐντ όχι μόνο προωθούσε τη χρήση κάνναβης στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά δίδαξε επίσης στους ακολούθους της μεθόδους για την αποφυγή των αστυνομικών ελέγχων κατά τη μεταφορά ναρκωτικών και μοίραζε κιτ που περιείχαν τσιγάρα μαριχουάνας σε δημόσιους δρόμους .

Η έρευνα για το φερόμενο δίκτυο με επικεφαλής τη Σαΐντ ξεκίνησε το 2024, αφότου η influencer συνελήφθη με ναρκωτικά σε αεροδρόμιο και κρατήθηκε σε αστυνομικό τμήμα. Έκτοτε, η αστυνομία έχει συγκεντρώσει στοιχεία για ύποπτες οικονομικές συναλλαγές, έχει κατασχέσει μετρητά και ηλεκτρονικές συσκευές και έχει εντοπίσει την πιθανή εμπλοκή προμηθευτών στις πολιτείες Μπαΐα και Σάο Πάολο.

Η επιχείρηση «Erva Afetiva» επικεντρώθηκε σε δημόσια πρόσωπα που χρησιμοποιούν την εμβέλειά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ομαλοποιήσουν και να ενθαρρύνουν τη χρήση κάνναβης , σύμφωνα με την O Globo.

Η Σαΐντ ξεκίνησε την καριέρα της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 2022, τροφοδοτούμενη από τη φήμη του συζύγου της, του συναδέλφου της influencer Tássio Bacelar, ο οποίος πέθανε σε ατύχημα με ποδήλατο τον Οκτώβριο του 2023.

Εάν το δικαστήριο την κρίνει ένοχη για τα εγκλήματα που της αποδίδονται, η Melissa Said θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και 25 ετών.

