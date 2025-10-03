ΗΠΑ: 23χρονος influencer έχασε τη ζωή του αφού έπεσε από βουνό στο Εθνικό Πάρκο Γιόσεμιτι

Ο 23χρονος προσπαθούσε να κατακτήσει την κορυφή του Ελ Καπιτάν, τον εμβληματικό βράχο του Γιοσέμιτι που υψώνεται 900 μέτρα από το δάπεδο της κοιλάδας, μέσω της διαδρομής «Sea of Dreams»

Ο Αυτή η φωτογραφία, ευγενική προσφορά του Dylan Miller, δείχνει τον αναρριχητή από την Αλάσκα Balin Miller να αναρριχάται στη διαδρομή «Croc’s Nose» στο Crocodile Rock στο Hyalite Canyon κοντά στο Bozeman, Μοντάνα, στις 29 Σεπτεμβρίου 2024.

Dylan Miller
Τραγωδία σημειώθηκε στο Εθνικό Πάρκο Γιόσεμιτι των ΗΠΑ, όπου ένας ορειβάτης, ο 23χρονος Μπάλιν Μίλερ, έπεσε και έχασε τη ζωή του αφού προσπαθούσε να κατακτήσει την κορυφή του Ελ Καπιτάν, όπως έκανε γνωστό η μητέρα του. Ο 23χρονος έκανε ζωντανή μετάδοση στο TikTok την αναρρίχηση του, όταν συνέβη το δυστύχημα.

Σε μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία επιβεβαίωνε τον θάνατο του γιου της, η μητέρα του, Τζανίν Ζιράρντ-Μούρμαν, είπε: «Η καρδιά μου έχει σπάσει σε χίλια κομμάτια. Δεν ξέρω πώς θα το ξεπεράσω. Τον αγαπώ τόσο πολύ. Θέλω να ξυπνήσω από αυτόν τον φρικτό εφιάλτη».

Θάνατος Ορειβάτη

Ο ορειβάτης Μπάλιν Μίλερ στο δωμάτιό του στο Γκρινέικρς της Ουάσιγκτον. (Jeanine Girard-Moorman μέσω AP)

Jeanine Girard-Moorman μέσω AP

«Είναι αδιανόητο», έγραψε η Μούρμαν για τον γιο της. «Προς το παρόν, δεν γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες. Αυτό που γνωρίζουμε όμως είναι ότι ο κόσμος έχασε μια εξαιρετική ψυχή».

https://www.instagram.com/p/DPWe3D_DVtd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο Μίλερ προσπαθούσε να κατακτήσει την κορυφή του Ελ Καπιτάν, τον εμβληματικό βράχο του Γιοσέμιτι που υψώνεται 900 μέτρα από το δάπεδο της κοιλάδας, μέσω της διαδρομής «Sea of Dreams».

Λεπτομέρειες για τα αίτια του ατυχήματος δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, αλλά ο αδελφός του Μίλερ, Ντίλαν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι ο Μίλερ ήταν μόνος του στο βουνό και πιθανότατα είχε ολοκληρώσει την αναρρίχηση του και μάζευε τον εξοπλισμό του όταν έπεσε.

