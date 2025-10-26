Κορονοϊός: Τα νέα συμπτώματα της παραλλαγής Stratus - Φόβοι για αύξηση των κρουσμάτων

Μια νέα παραλλαγή του κορονοϊού εξαπλώνεται στη Βρετανία και οι ειδικοί προειδοποιούν για ένα ιδιαίτερο σύμπτωμα που οι ασθενείς αναγνωρίζουν αμέσως. Πρόκειται για την παραλλαγή XFG, γνωστή και ως Stratus, η οποία, αν και δεν θεωρείται τόσο επικίνδυνη όσο οι προηγούμενες μορφές του ιού, εξακολουθεί να προκαλεί νόσηση.

Το νέο σύμπτωμα που ανησυχεί τους γιατρούς

Οι πρόσφατες γενετικές μεταβολές του ιού φαίνεται πως αυξάνουν την πιθανότητα μόλυνσης και προκαλούν διαφοροποιημένα συμπτώματα, με πιο χαρακτηριστικό ένα «γρατζουνισμένο» ή βραχνό λαιμό.

Ο Δρ. Καγουάν Χαν, γενικός ιατρός της Harley Street και ιδρυτής της κλινικής Hannah London, εξηγεί στη βρετανική Mirror:

«Βλέπουμε ακόμη ορισμένα κοινά συμπτώματα, όπως βήχα ή ρινική καταρροή, αλλά υπάρχει σαφώς περισσότερη βραχνάδα στη φωνή. Δεν είναι αποκλειστικό σύμπτωμα, καθώς μπορεί να συμβεί και με ένα απλό κρυολόγημα, όμως στην περίπτωση του Covid μπορεί να πρόκειται για ελαφρά λαρυγγίτιδα».

Ο ίδιος προσθέτει πως πολλοί ασθενείς αναφέρουν έντονο, «κοφτερό» πονόλαιμο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται και απώλεια γεύσης, αν και σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με τις πρώτες παραλλαγές της πανδημίας.

Τα συμπτώματα που επιμένουν

Οι κλασικές ενδείξεις του ιού —πονοκέφαλος, βήχας, βουλωμένη ή καταρροϊκή μύτη και κόπωση— εξακολουθούν να εμφανίζονται, γεγονός που δυσκολεύει τη διάκριση από μια απλή εποχική γρίπη. Οι γιατροί συνιστούν σε όσους εμφανίζουν τέτοια συμπτώματα να αποφεύγουν την επαφή με ευάλωτα άτομα και να παραμένουν στο σπίτι όσο το δυνατόν περισσότερο, τηρώντας βασικά μέτρα υγιεινής όπως η χρήση μάσκας και το συχνό πλύσιμο χεριών.

Ο Δρ. Χαν επισημαίνει πως τα αντιιικά φάρμακα μπορούν να βοηθήσουν, αλλά μόνο αν η διάγνωση γίνει στα πρώτα στάδια της νόσησης:

«Αν κάποιος έχει εξασθενημένο ανοσοποιητικό ή υποκείμενα νοσήματα, η έγκαιρη εξέταση μπορεί να καθοδηγήσει τον γιατρό στη χορήγηση αντιιικής αγωγής», τονίζει.

Νέες ανησυχίες για πιθανές εστίες μετάδοσης στην Ευρώπη

Την ίδια στιγμή, επιστήμονες προειδοποιούν πως οι συνθήκες που οδήγησαν στην εμφάνιση της πανδημίας στην Κίνα θα μπορούσαν να επαναληφθούν στην Ευρώπη. Έρευνες από τα Πανεπιστήμια της Ρώμης και της Πάδοβας έδειξαν ότι νυχτερίδες μεταφέρουν κορονοϊούς σε φάρμες χοίρων στην Ιταλία, με οκτώ διαφορετικά είδη να καταγράφονται σε χώρους όπου εκτρέφονται έως και 8.000 ζώα.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι περίπου 15% των νυχτερίδων έφεραν κάποιο στέλεχος κορονοϊού, ενώ ορισμένα είδη είχαν μολυνθεί με δύο διαφορετικά στελέχη. Η συχνή παρουσία τους —περίπου 45 διελεύσεις ανά νύχτα σε κάθε φάρμα— αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού από τα περιττώματα των νυχτερίδων στους χοίρους και στη συνέχεια στους ανθρώπους μέσω της διατροφικής αλυσίδας ή της επαφής.

Οι ειδικοί προειδοποιούν πως τέτοιες συνθήκες μπορεί να αποτελέσουν πιθανή αφετηρία νέων μεταλλάξεων, ικανών να προσαρμοστούν καλύτερα στη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο.