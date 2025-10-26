Άνεργος στην Ιαπωνία εκμεταλλεύτηκε εφαρμογή delivery και έτρωγε δωρεάν για πάνω από δύο χρόνια
Ιάπωνας άνεργος κατάφερε να ξεγελάσει εφαρμογή delivery για περισσότερο από δύο χρόνια και να φάει πάνω από 1.000 γεύματα χωρίς να πληρώσει... γεν.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Takuya Higashimoto είναι άνεργος εδώ και αρκετά χρόνια, όμως κατάφερε να εντοπίσει ένα κενό στο σύστημα ακυρώσεων της εφαρμογής Demae-can, μιας από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες φαγητού στην Ιαπωνία.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:03 ∙ LIFESTYLE
Νένα Μεντή: «Mε λένε ξινή, δεν σήκωσα μύγα στο σπαθί μου»
11:47 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Άρης: O Ιγκόρ Μίλιτσιτς ανακοινώθηκε ως νέος προπονητής
11:38 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Ολυμπιακός: Χωρίς Φουρνιέ και Ουόκαπ κόντρα στη Μύκονο
10:34 ∙ LIFESTYLE
Η Βάλια Χατζηθεοδώρου στο Newsbomb.gr: «Είμαι φανατική του ζάπινγκ»
08:57 ∙ WHAT THE FACT