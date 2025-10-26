Άνεργος στην Ιαπωνία εκμεταλλεύτηκε εφαρμογή delivery και έτρωγε δωρεάν για πάνω από δύο χρόνια

Ο Takuya Higashimoto είναι άνεργος εδώ και αρκετά χρόνια, όμως κατάφερε να εντοπίσει ένα κενό στο σύστημα ακυρώσεων της εφαρμογής Demae-can, μιας από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες φαγητού στην Ιαπωνία.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας