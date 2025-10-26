Ο θεός να βάλει το χέρι του: Πανεπιστήμιο προειδοποιεί τους φοιτητές για το περιεχόμενο της Βίβλου

Οι φοιτητές αγγλικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ ενημερώθηκαν από την διεύθυνση του Ιδρύματος για την παρουσία βίαιων και φονικών σκηνών στη Βίβλο, συμπεριλαμβανομένης της σταύρωσης του Χριστού.

Εντελώς ξαφνικά και σύμφωνα με τους ειδικούς εντελώς αυθαίρετα, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily mail, το Πανεπιστήμιο επισημαίνει ότι τα τέσσερα Ευαγγέλια - του Ματθαίου, του Μάρκου, του Λουκά και του Ιωάννη - περιέχουν «γραφικές περιγραφές σωματικής και σεξουαλικής βίας στα γεγονότα που οδήγησαν στο θάνατο του Ιησού».

Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις από Χριστιανούς και ιστορικούς, οι οποίοι χαρακτηρίζουν τις προειδοποιήσεις παραπλανητικές, παράλογες και ασύμβατες με τη διδασκαλία της ηθικής. Ένα από τα αναφερόμενα περιστατικά αφορά τη δολοφονία του Άβελ από τον αδελφό του Κάιν, όπως περιγράφεται στο βιβλίο της Γένεσης. Επισημαίνεται όμως ότι δεν υπάρχει λεπτομερής περιγραφή για τον τρόπο τέλεσης του φόνου, ενώ δεν εξηγείται η αναφορά στη σεξουαλική βία.

Το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ

«Παραπλανητικές και βαθιά παρερμηνευτικές»

Η Αντρέα Γουίλιαμς, διευθύνουσα σύμβουλος του Christian Legal Centre, σχολιάζει ότι τέτοιες προειδοποιήσεις για αφηγήσεις που διαμόρφωσαν τον πολιτισμό μας είναι παραπλανητικές και βαθιά παρερμηνευτικές. Υπογραμμίζει ότι η αφήγηση του θανάτου του Ιησού δεν αποτελεί ιστορία τραύματος, αλλά την ύψιστη έκφραση αγάπης, θυσίας και λύτρωσης, κεντρική για τη χριστιανική πίστη.

Ο Μονσινιόρ Μάικλ Ναζίρ-Αλί, πρώην επίσκοπος του Ρότσεστερ, επισημαίνει ότι η γνώση της Βίβλου είναι ουσιώδης για όσους σπουδάζουν αγγλική λογοτεχνία, καθώς οι φοιτητές πρέπει να έρχονται σε επαφή με δυσάρεστα και τρομακτικά θέματα για να μάθουν να τα αντιμετωπίζουν.

Επισημαίνει τη συγκράτηση της Βίβλου στις περιγραφές τόσο της δολοφονίας του Άβελ όσο και της σταύρωσης, ειδικά αν συγκριθούν με πιο δραματικές κινηματογραφικές αποδόσεις όπως στην ταινία «Τα Πάθη του Χριστού» του Μελ Γκίμπσον.

Ο ιστορικός Τζέρεμι Μπλακ αναφέρει ότι οι βιβλικές και κλασικές αφηγήσεις παρουσιάζουν στοιχειώδεις συγκρούσεις μεταξύ καλού και κακού και ότι οι φοιτητές πρέπει να εκτίθενται στη δύναμη και στην ένταση αυτών των κειμένων χωρίς να απαιτούνται προειδοποιήσεις για θέματα ηθικής.

Τι υποστηρίζει το Πανεπιστήμιο

Το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ υπερασπιζόμενο την απόφασή του, υποστηρίζει ότι η «σημείωση περιεχομένου» αποτελεί τυπικό ακαδημαϊκό εργαλείο με στόχο την προετοιμασία των φοιτητών για ευαίσθητο ή γραφικό υλικό, ώστε η συζήτηση να γίνεται ανοιχτά και κριτικά, προκειμένου να υποστηριχθούν όσοι δυσκολεύονται με τέτοιες λεπτομέρειες.