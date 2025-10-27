«Έκρηξη οργής» σε ένα ιρλανδικό χωριό για 2.300 μετανάστες σε πολυτελές ξενοδοχείο

Ένα μικρό χωριό, στην ιρλανδική ύπαιθρο, έχει βρεθεί το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο της μεταναστευτικής κρίσης στη χώρα, εν μέσω εντάσεων για ένα τοπικό αμφιλεγόμενο ξενοδοχείο που φιλοξενεί 2.300 αιτούντες άσυλο - το ένα τρίτο του συνολικού πληθυσμού της πόλης.

Οι ταραχές στην ήσυχη περιοχή Σάγκαρτ ξέσπασαν πριν από δύο μέρες, όταν ένας 26χρονος Αφρικανός μετανάστης υπό απέλαση και ένοικος του Citywest φέρεται να επιτέθηκε σεξουαλικά σε βάρος 10χρονης Ιρλανδής.

Dublin Riots After Minor Girl R@ped by Illegal Immigrant



Protests outside Citywest Hotel, Saggart, housing asylum seekers, after a 10-year-old under state care was r@ped by a 26-year-old asylum seeker



Here's what went down

October 22, 2025



Επί δυο νύχτες οι δρόμοι έγιναν πεδίο μάχης μεταξύ αστυνομικών και εξαγριωμένων ντόπιων, που προσπαθούσαν να εισβάλλουν στο ξενοδοχείο.

Οι διαδηλωτές κατέστρεψαν μονάδες κοινής ωφέλειας που στεγάζουν παροχές φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στα σπίτια τους, ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τούβλα για να πετάξουν στην αστυνομία, αφήνοντας ορισμένες τοπικές ιδιοκτησίες χωρίς ρεύμα.

Τα επεισόδια έρχονται σε συνέχεια των ταραχών που είχαν ξεσπάσει στο Έπινγκ και το Στόκπορτ το περασμένο καλοκαίρι, όταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, ήταν όχι μόνο η μεγάλη εισροή μεταναστών στις κοινότητές τους, αλλά και οι συνεχείς αναφορές για τη διάπραξη σεξουαλικών εγκλημάτων.

Η παρουσία τόσων πολλών ανδρών που περιφέρονται στους δρόμους, πίνουν σε δημόσιους χώρους και μερικές φορές κάνουν χρήση ναρκωτικών έχει κάνει πολλούς ντόπιους να φοβούνται όχι μόνο για την ασφάλειά τους, αλλά ακόμα και να αφήσουν τα παιδιά να παίζουν μόνα τους έξω.

Η 39χρονη Amanda Adeba, εκπρόσωπος των Saggart Guardians, μιας ομάδας που αντιτίθεται στους μετανάστες που φιλοξενούνται στο ξενοδοχείο Citywest, δήλωσε: «Είμαστε μόνο ένα μικρό χωριό, αλλά έχουμε το μεγαλύτερο ξενοδοχείο σε ολόκληρη την Ιρλανδία που είναι τώρα γεμάτο με αιτούντες άσυλο».

«Κανείς δεν είχε πρόβλημα όταν ήταν μόνο Ουκρανοί, επειδή προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τον πόλεμο, αλλά τώρα έχουμε και χιλιάδες ελεύθερους, μη ελεγμένους άνδρες, πολλοί από τους οποίους προέρχονται από πολύ διαφορετικές κουλτούρες από τη δική μας».

«Τσακώνονται μεταξύ τους και υπάρχει πρόβλημα με αντικοινωνική συμπεριφορά, όπως το ποτό και η χρήση ναρκωτικών σε δημόσιους χώρους γύρω από το χωριό».

Dublin City West!



A local woman from Saggart was prevented from going home she was visibly distraught, violently pushed, pepper sprayed and left in tears! #Dublin



DUBLIN- Enough Is Enough! Locals Attacked & Pepper Sprayed As Violence Erupts!! Cameras Seized!… pic.twitter.com/sfXTd8C5qC

October 23, 2025



Οι εντάσεις είχαν ήδη κλιμακωθεί στο Δουβλίνο αυτή την εβδομάδα, μετά τον θάνατο ενός Ουκρανού εφήβου σε επίθεση σε κέντρο προσφύγων, η οποία φέρεται να πραγματοποιήθηκε από Σομαλό μετανάστη.

Τον περασμένο μήνα, ο Υυουργός Δικαιοσύνης Τζιμ Ο'Κάλαχαν δήλωσε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή περίπου 33.000 άνθρωποι σε αυτό που η Ιρλανδία περιγράφει ως «διεθνή προστασία». Σύμφωνα με το BBC, ο αριθμός αυτός ήταν 7.244 το 2017.

Το Σάγκαρτ είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες κοινότητες της Ιρλανδίας εδώ και πολλά χρόνια, με τον αριθμό των κατοίκων πλήρους απασχόλησης να υπερδιπλασιάζεται από 2.144 το 2011 σε 4.573 το 2022, σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία.

Ωστόσο, μια σειρά από πρόσφατες νέες εξελίξεις πιστεύεται ότι έχουν αυξήσει τον πληθυσμό του σε σχεδόν 6.000 άτομα, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι κάτοικοι που διαμένουν στο ξενοδοχείο, χάρη στους Ιρλανδούς φορολογούμενους.

Το γιγάντιο ξενοδοχείο Citywest, το οποίο διέθετε 764 δωμάτια, άνοιξε το 1994, πτώχευσε το 2010 και έκλεισε οριστικά τον Μάρτιο του 2020, οπότε και η ιρλανδική κυβέρνηση σύναψε συμφωνία για να το χρησιμοποιήσει ως κέντρο απομόνωσης. Τον περασμένο Ιούλιο προχώρησε στην αγορά του.

Αρχικά στέγαζε οικογένειες Ουκρανών προσφύγων. Το ξενοδοχείο είναι πλέον μακράν το μεγαλύτερο από τα 320 κέντρα της λεγόμενης Υπηρεσίας Στέγασης Διεθνούς Προστασίας (IPAS) της Ιρλανδίας, τα οποία στεγάζουν περίπου 32.500 αιτούντες άσυλο ή πρόσφυγες σε όλη την Ιρλανδία.

Η Ιρλανδία «πέρασμα» για το Ηνωμένο Βασίλειο

Αυτή η αύξηση έρχεται παράλληλα με το αυξανόμενο ζήτημα μεταναστών που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν την Ιρλανδία ως ενδιάμεσο σταθμό για να φτάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν στην εφημερίδα Daily Mail πέρυσι, εγκληματικές συμμορίες χρεώνουν έως και 8.000 ευρώ για να μεταφέρουν λαθραία μετανάστες από την Ιρλανδία στη Βόρεια Ιρλανδία, αφού τη διαφημίζουν ως ασφαλέστερη διαδρομή από τη διέλευση της Μάγχης με μικρά σκάφη.

Στη συνέχεια, έχουν την επιλογή να παραμείνουν στη Βόρεια Ιρλανδία ή να ταξιδέψουν στη Μεγάλη Βρετανία.