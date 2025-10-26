Τρόμος στη Νέα Υόρκη - Άγνωστος χαρακώνει τυχαία περαστικούς στην αριστερή πλευρά του προσώπου

Συναγερμός σήμανε κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου στη Νέα Υόρκη, όπου ένας άγνωστος άνδρας εξαπέλυσε μία σειρά τυχαίων όπως εκτιμάται επιθέσων, εναντίον ανθρώπων κόβοντας την αριστερή πλευρά του προσώπου τους, και παραμένει ελεύθερος.

Ο ύποπτος το απόγευμα του Σαββάτου έξαπέλυσε την πρώτη επίθεση μέσα σε ένα τρένο με κατεύθυνση βόρεια στον σταθμό του μετρό Church Avenue, με θύμα έναν 37χρονο, ο οποίος δέχθηκε χτύπημα στην αριστερή πλευρά του προσώπου του.

Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε κλήση στο 911 και μετέφεραν εσπευσμένα το θύμα στο νοσοκομείο της κομητείας Κινγκς, όπου η κατάστασή του χαρακτηρίστηκε σταθερή, σύμφωνα με την αστυνομία.

Λίγες ώρες αργότερα, ο ίδιος δράστης προφανώς χτύπησε ξανά, επιτιθέμενος σε έναν 53χρονο άνδρα στη διασταύρωση των οδών Foster Avenue και New York Avenue — αφήνοντας ξανά το θύμα με ένα τραύμα στην αριστερή πλευρά του προσώπου του, ανέφεραν πηγές.

Μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο της κομητείας Κινγκς σε σταθερή κατάσταση, ανέφεραν πηγές.

Η τελευταία επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το πρωί της Κυριακής μπροστά από την οδό Newkirk Ave. 3311, όταν ένας 56χρονος άνδρας δέχθηκε επίθεση και τον χτύπησαν ξανά στην αριστερή πλευρά του προσώπου, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το θύμα μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο της κομητείας Κινγκς σε σταθερή κατάσταση.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι επιθέσεις βρίσκονται υπό διερεύνηση και δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Η αστυνομία δεν έχει συνδέσει επίσημα τα τρία περιστατικά, αλλά πηγές των αρχών επιβολής του νόμου δήλωσαν ότι μια προκαταρκτική έρευνα υποδηλώνει ότι ο ίδιος διαταραγμένος δράστης βρίσκεται πίσω και από τις τρεις επιθέσεις.