Το «Θαύμα της Ερήμου» στη Σαουδική Αραβία: Ο σιδηρόδρομος των 7 δισ. που αλλάζει τη Μέση Ανατολή

Η Σαουδική Αραβία προχωρά με ταχύτητα στην κατασκευή του αποκαλούμενου «Θαύματος της Ερήμου», ενός έργου-ορόσημου αξίας 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που φιλοδοξεί να μεταμορφώσει τις μεταφορές και το εμπόριο στη Μέση Ανατολή. Το μεγα-πρότζεκτ, γνωστό ως «Γέφυρα Ξηράς» (Land Bridge), θα συνδέει την Τζέντα στην Ερυθρά Θάλασσα με τη Νταμάμ στον Περσικό Κόλπο, μέσω της πρωτεύουσας Ριάντ.

