Άγριες ταραχές στο Καμερούν - Ξανά πρόεδρος ο 92χρονος Μπιγιά που συνήθως λείπει στην Ελβετία

Η αντιπολίτευση αμφισβητεί τα εκλογικά αποτελέσματα που αναδεικνύουν νικητή για 8η θητεία τον νυν πρόεδρο, γνωστό για την απουσία του από τη χώρα σε μακρά ταξίδια

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Άγριες ταραχές στο Καμερούν - Ξανά πρόεδρος ο 92χρονος Μπιγιά που συνήθως λείπει στην Ελβετία

Ο Πρόεδρος του Καμερούν Πολ Μπιγιά και η Πρώτη Κυρία Σαντάλ Μπιγιά παρευρίσκονται σε πολιτική συγκέντρωση στο στάδιο Lamido Yaya Dairou στη Μαρούα του Καμερούν, την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025

AP/Welba Yamo Pascal
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Άγριες ταραχές έχουν ξεσπάσει στο Καμερούν, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών και την επανεκλογή του 92χρονου Πολ Μπιγιά για όγδοη θητεία, η οποία θα μπορούσε να τον κρατήσει στην εξουσία μέχρι το 2032, καθώς θα πλησιάζει την ηλικία των 100 ετών!

Ο Μπιγιά, ο γηραιότερος ηγέτης της Αφρικής και ένας από τους μακροβιότερους στον κόσμο έχει περάσει 43 χρόνια στο αξίωμα του προέδρου. Κυβερνά το Καμερούν, μια χώρα 30 εκατομμυρίων κατοίκων, ως πρόεδρος από το 1982 μέσω εκλογών που οι πολιτικοί αντίπαλοι χαρακτήρισαν «κλεμμένες».

Διαδηλωτές που αμφισβητούν τα αποτελέσματα έχουν βγει στους δρόμους και συγκρούονται με τον στρατό, με τουλάχιστον 4 υποστηρικτές της αντιπολίτευσης να έχουν σκοτωθεί.

CORRECTION Cameroon Election

Διαδηλωτές τρέχουν καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποιούν υδροβόλα για να τους διαλύσουν κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στη Γκαρούα του Καμερούν

AP/Welba Yamo Pascal

Υποστηρικτές του υποψηφίου της αντιπολίτευσης, Ίσα Τσιρόμα Μπάκαρι, αψήφησαν την απαγόρευση των διαδηλώσεων, βάζοντας φωτιά σε περιπολικά, οδοφράγματα σε δρόμους και καίγοντας ελαστικά στην οικονομική πρωτεύουσα, Ντουάλα, πριν από την ανακοίνωση του αποτελέσματος των εκλογών. Περίπου 30 ακτιβιστές έχουν συλληφθεί.

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού για να διαλύσει τα πλήθη που είχαν βγει υπέρ του Τσιρόμα, ο οποίος είχε αυτοανακηρυχθεί ο πραγματικός νικητής, και κάλεσε τον Μπιγιά να παραδεχτεί την ήττα.

Cameroon Election Protests

Υποστηρικτές του υποψηφίου της αντιπολίτευσης για την προεδρία, Issa Tchiroma, διαμαρτύρονται στους δρόμους της Garoua, Καμερούν

AP/Welba Yamo Pascal

Ποια είναι η κύρια αντιπολίτευση στο Καμερούν;

Η Ένωση για την Αλλαγή είναι ένας συνασπισμός κομμάτων της αντιπολίτευσης που σχηματίστηκε τον Σεπτέμβριο για να αντιμετωπίσει την κυριαρχία του Μπιγιά στο πολιτικό τοπίο και ανέδειξε ως συναινετικό υποψήφιό της, τον Τσιρόμα απέναντι στον Μπίγια.

Ο Τσιρόμα, 76 ετών, ήταν προηγουμένως μέλος της κυβέρνησης Μπιγιά, κατέχοντας διάφορες υπουργικές θέσεις για πάνω από 16 χρόνια. Διετέλεσε επίσης εκπρόσωπος της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια των ετών μάχης κατά της ένοπλης ομάδας Μπόκο Χαράμ και υπερασπίστηκε τον στρατό όταν κατηγορήθηκε για δολοφονίες αμάχων. Κάποτε θεωρούνταν μέλος της «παλιάς φρουράς» του Μπίγια, αλλά έχει αγωνιστεί με την υπόσχεση «αλλαγής».

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας στις 12 Οκτωβρίου, ο Τσιρόμα διεκδίκησε τη νίκη. Ισχυρίστηκε ότι είχε κερδίσει τις εκλογές με το 55% των ψήφων. Περισσότεροι από 8 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους.

Τη Δευτέρα, ωστόσο, το Συνταγματικό Συμβούλιο ανακοίνωσε τον Μπίγια ως νικητή με 53,66% των ψήφων.

Ανέφερε ότι ο Τσιρόμα ήρθε δεύτερος με 35,19%.

Ο «ταξιδευτής» Μπιγιά

Υπό την διακυβέρνηση του Μπιγιά, το Καμερούν έχει αντιμετωπίσει μυριάδες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της χρόνιας διαφθοράς που, σύμφωνα με τους επικριτές, έχει περιορίσει την οικονομική ανάπτυξη, παρά το γεγονός ότι η χώρα είναι πλούσια σε πόρους όπως το πετρέλαιο και το κακάο.

Ο πρόεδρος, ο οποίος έχει εξασφαλίσει νίκες σε οκτώ έντονα αμφιλεγόμενες εκλογές που διεξάγονται κάθε επτά χρόνια, είναι γνωστός για τις απουσίες του, καθώς φέρεται να περνάει μεγάλα χρονικά διαστήματα μακριά από τη χώρα.

Ο 92χρονος εμφανίστηκε σε μία μόνο προεκλογική συγκέντρωση ενόψει των εκλογών αυτού του μήνα, όταν υποσχέθηκε στους ψηφοφόρους ότι «τα καλύτερα έρχονται».

Αυτός και η συνοδεία του συχνά λείπουν σε ιδιωτικά ή ιατρικά ταξίδια στην Ελβετία.

Μια έρευνα το 2018 από το Οργανωμένο Έγκλημα και τη Διαφθορά διαπίστωσε ότι ο Μπιγιά είχε περάσει τουλάχιστον 1.645 ημέρες (σχεδόν τεσσεράμισι χρόνια) στην ευρωπαϊκή χώρα, εξαιρουμένων των επίσημων επισκέψεων, από τότε που ανέλαβε την εξουσία.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:31ΕΛΛΑΔΑ

Η συνδρομή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στον πόλεμο του 1940-41

17:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Προσοχή! 183 εκατομμύρια κωδικοί πρόσβασης Gmail έχουν κλαπεί - Πώς να ελέγξετε τον δικό σας

17:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Όσμαν: «Είχε δίκιο ο κόουτς που αντέδρασε έτσι στο τάιμ-άουτ»

17:19ΕΛΛΑΔΑ

ΕΣΗΕΜΘ: Στάση εργασίας στην ΕΡΤ3 την ώρα της παρέλασης στη Θεσσαλονίκη – Διαμαρτυρία για τον κεντρικό παρουσιαστή

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικά ΜΜΕ: Μετά τη συνάντηση Ερντογάν - Στάρμερ, ενδέχεται η υπογραφή για 40 Eurofighter

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο σοκ από δολοφονικό ξυλοδαρμό το 2024 σε νυχτερινό μαγαζί στο Ναύπλιο 

17:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός, Αταμάν: «Έχουμε ομάδα νικήτρια, έχουμε στρατηγική νίκης, έχουμε παίκτες νικητές»

17:11ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Παγκόσμια διάκριση για τον ΟΠΑΠ και τις πολιτικές του για το Υπεύθυνο Παιχνίδι του στα EGR Awards 2025

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Άγριες ταραχές στο Καμερούν - Ξανά πρόεδρος ο 92χρονος Μπιγιά που συνήθως λείπει στην Ελβετία

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Παρακαλώ μεταφέρετε τις καλύτερες ευχές μου στον Κιμ Γιονγκ Ουν»

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Όρμπαν: Η ΕΕ δεν έχει λόγο στην Ουκρανία - Ο Τραμπ κάνει λάθος για Πούτιν: Θα του πω να άρει τις κυρώσεις

16:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Όλοι μέσα, εκτός από «Ρόγκα»

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Τζο Μπάιντεν: Μίλησε για πρώτη φορά δημόσια μετά από σειρά χημειοθεραπειών και επιτέθηκε στον Τραμπ

16:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος και Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου (pic)

16:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Κατά 65% μειώθηκε ο χρόνος εξυπηρέτησης των ασθενών στα ΤΕΠ μετά το βραχιολάκι

16:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Επτά αλήθειες για τους ελέγχους και τις τιμές απέναντι στα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Νύφη αυτοκτονεί μετά από κριτική της οικογένειας του γαμπρού για το «αποκαλυπτικό» νυφικό

16:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεγάλο σκάνδαλο στην Τουρκία: 152 διαιτητές στοιχημάτιζαν σε αγώνες ποδοσφαίρου!

16:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Τι περιμένουμε την 28η Οκτωβρίου

16:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Συνελήφθη 38χρονος που τσακώθηκε με γυναίκα και της έβγαλε όπλο μέσα σε κλαμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:16ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο σοκ από δολοφονικό ξυλοδαρμό το 2024 σε νυχτερινό μαγαζί στο Ναύπλιο 

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Νύφη αυτοκτονεί μετά από κριτική της οικογένειας του γαμπρού για το «αποκαλυπτικό» νυφικό

16:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Τι περιμένουμε την 28η Οκτωβρίου

14:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει το POS, βγάλε μετρητά καλύτερα» - Η απίστευτη καταγγελία δημοσιογράφου για οδηγό ταξί

15:37ΕΘΝΙΚΑ

Άγνωστες σελίδες του αλβανικού μετώπου: Τι έλεγαν Ιταλοί και Αλβανοί - Σπάνιο ντοκουμέντο

15:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάκης Βορίδης: Το καθοριστικό λάθος του στη νυχτερινή έξοδο στο Ηράκλειο

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Σύλληψη Ουκρανού επιστήμονα από τη Ρωσία στην Ανταρκτική προκαλεί διεθνή ένταση

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την δολοφονία του «Πάσαρη» στο Έλος -  «Τον είδαμε κάτω, του έκαναν μαλάξεις, αλλά ήταν τελειωμένα τα πράγματα»

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Διευθύντρια του ΙΚΑ έπαιρνε παράνομα επιδόματα από ασφαλισμένους και τώρα ο ΕΦΚΑ τα ζητάει πίσω από του πολίτες

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Παραδόθηκε ο 23χρονος δράστης του φονικού - Πώς έγινε το έγκλημα

14:29ΚΟΣΜΟΣ

«Αποστολή εξετελέσθη»: Αγόρι που το πέταξαν από τον 10 όροφο κτιρίου μπορεί να τρέχει, να πηδάει και να κολυμπάει ξανά

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικά ΜΜΕ: Μετά τη συνάντηση Ερντογάν - Στάρμερ, ενδέχεται η υπογραφή για 40 Eurofighter

16:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος και Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου (pic)

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Μπιόρν Άντρεσεν: Πέθανε το «ομορφότερο αγόρι στον κόσμο» - Ο «Θάνατος στην Βενετία», ο Βισκόντι και η «ταμπέλα» που τον «στοίχειωσε» σε όλη του τη ζωή

17:19ΕΛΛΑΔΑ

ΕΣΗΕΜΘ: Στάση εργασίας στην ΕΡΤ3 την ώρα της παρέλασης στη Θεσσαλονίκη – Διαμαρτυρία για τον κεντρικό παρουσιαστή

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Εφαρμόστε επιτέλους τον Νόμο για την προστασία των ζώων»: Έκκληση της Ειδικής Γραμματείας στο Newsbomb για «ενεργοποίηση» της ΕΛ.ΑΣ.

15:54ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σου κόψουμε το κεφάλι και θα το κρεμάσουμε στο μπαλκόνι» - 80χρονη αντιμετώπισε συμμορία που θέλησε να την εξαπατήσει δια τηλεφώνου

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Πύραυλος Burevestnik: Η Νορβηγία εντόπισε την περιοχή εκτόξευσης του νέου όπλου της Ρωσίας

15:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ - Μπαρτσελόνα: Τα απόνερα του clasico - Οι «καυτές» ατάκες στο επεισόδιο Βινίσιους με Γιαμάλ

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ