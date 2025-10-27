Άγριες ταραχές στο Καμερούν - Ξανά πρόεδρος ο 92χρονος Μπιγιά που συνήθως λείπει στην Ελβετία

Ο Πρόεδρος του Καμερούν Πολ Μπιγιά και η Πρώτη Κυρία Σαντάλ Μπιγιά παρευρίσκονται σε πολιτική συγκέντρωση στο στάδιο Lamido Yaya Dairou στη Μαρούα του Καμερούν, την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025

Άγριες ταραχές έχουν ξεσπάσει στο Καμερούν, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών και την επανεκλογή του 92χρονου Πολ Μπιγιά για όγδοη θητεία, η οποία θα μπορούσε να τον κρατήσει στην εξουσία μέχρι το 2032, καθώς θα πλησιάζει την ηλικία των 100 ετών!

Ο Μπιγιά, ο γηραιότερος ηγέτης της Αφρικής και ένας από τους μακροβιότερους στον κόσμο έχει περάσει 43 χρόνια στο αξίωμα του προέδρου. Κυβερνά το Καμερούν, μια χώρα 30 εκατομμυρίων κατοίκων, ως πρόεδρος από το 1982 μέσω εκλογών που οι πολιτικοί αντίπαλοι χαρακτήρισαν «κλεμμένες».

Διαδηλωτές που αμφισβητούν τα αποτελέσματα έχουν βγει στους δρόμους και συγκρούονται με τον στρατό, με τουλάχιστον 4 υποστηρικτές της αντιπολίτευσης να έχουν σκοτωθεί.

Διαδηλωτές τρέχουν καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποιούν υδροβόλα για να τους διαλύσουν κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στη Γκαρούα του Καμερούν AP/Welba Yamo Pascal

Υποστηρικτές του υποψηφίου της αντιπολίτευσης, Ίσα Τσιρόμα Μπάκαρι, αψήφησαν την απαγόρευση των διαδηλώσεων, βάζοντας φωτιά σε περιπολικά, οδοφράγματα σε δρόμους και καίγοντας ελαστικά στην οικονομική πρωτεύουσα, Ντουάλα, πριν από την ανακοίνωση του αποτελέσματος των εκλογών. Περίπου 30 ακτιβιστές έχουν συλληφθεί.

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού για να διαλύσει τα πλήθη που είχαν βγει υπέρ του Τσιρόμα, ο οποίος είχε αυτοανακηρυχθεί ο πραγματικός νικητής, και κάλεσε τον Μπιγιά να παραδεχτεί την ήττα.

Υποστηρικτές του υποψηφίου της αντιπολίτευσης για την προεδρία, Issa Tchiroma, διαμαρτύρονται στους δρόμους της Garoua, Καμερούν AP/Welba Yamo Pascal

Ποια είναι η κύρια αντιπολίτευση στο Καμερούν;

Η Ένωση για την Αλλαγή είναι ένας συνασπισμός κομμάτων της αντιπολίτευσης που σχηματίστηκε τον Σεπτέμβριο για να αντιμετωπίσει την κυριαρχία του Μπιγιά στο πολιτικό τοπίο και ανέδειξε ως συναινετικό υποψήφιό της, τον Τσιρόμα απέναντι στον Μπίγια.

Ο Τσιρόμα, 76 ετών, ήταν προηγουμένως μέλος της κυβέρνησης Μπιγιά, κατέχοντας διάφορες υπουργικές θέσεις για πάνω από 16 χρόνια. Διετέλεσε επίσης εκπρόσωπος της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια των ετών μάχης κατά της ένοπλης ομάδας Μπόκο Χαράμ και υπερασπίστηκε τον στρατό όταν κατηγορήθηκε για δολοφονίες αμάχων. Κάποτε θεωρούνταν μέλος της «παλιάς φρουράς» του Μπίγια, αλλά έχει αγωνιστεί με την υπόσχεση «αλλαγής».

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας στις 12 Οκτωβρίου, ο Τσιρόμα διεκδίκησε τη νίκη. Ισχυρίστηκε ότι είχε κερδίσει τις εκλογές με το 55% των ψήφων. Περισσότεροι από 8 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους.

Τη Δευτέρα, ωστόσο, το Συνταγματικό Συμβούλιο ανακοίνωσε τον Μπίγια ως νικητή με 53,66% των ψήφων.

Ανέφερε ότι ο Τσιρόμα ήρθε δεύτερος με 35,19%.

Ο «ταξιδευτής» Μπιγιά

Υπό την διακυβέρνηση του Μπιγιά, το Καμερούν έχει αντιμετωπίσει μυριάδες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της χρόνιας διαφθοράς που, σύμφωνα με τους επικριτές, έχει περιορίσει την οικονομική ανάπτυξη, παρά το γεγονός ότι η χώρα είναι πλούσια σε πόρους όπως το πετρέλαιο και το κακάο.

Ο πρόεδρος, ο οποίος έχει εξασφαλίσει νίκες σε οκτώ έντονα αμφιλεγόμενες εκλογές που διεξάγονται κάθε επτά χρόνια, είναι γνωστός για τις απουσίες του, καθώς φέρεται να περνάει μεγάλα χρονικά διαστήματα μακριά από τη χώρα.

Ο 92χρονος εμφανίστηκε σε μία μόνο προεκλογική συγκέντρωση ενόψει των εκλογών αυτού του μήνα, όταν υποσχέθηκε στους ψηφοφόρους ότι «τα καλύτερα έρχονται».

Αυτός και η συνοδεία του συχνά λείπουν σε ιδιωτικά ή ιατρικά ταξίδια στην Ελβετία.

Μια έρευνα το 2018 από το Οργανωμένο Έγκλημα και τη Διαφθορά διαπίστωσε ότι ο Μπιγιά είχε περάσει τουλάχιστον 1.645 ημέρες (σχεδόν τεσσεράμισι χρόνια) στην ευρωπαϊκή χώρα, εξαιρουμένων των επίσημων επισκέψεων, από τότε που ανέλαβε την εξουσία.