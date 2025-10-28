Τι σημαίνει ο «κώδικας των τριών σφυριγμάτων» στα θέρετρα της Disney
Ένα ταξίδι σε ένα θέρετρο της Disney υποτίθεται ότι είναι γεμάτο μαγεία και χαρά, όμως, αν τύχει να ακούσεις τον κώδικα των τριών σφυριγμάτων, τα πράγματα μπορεί να πάρουν άλλη τροπή
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Disney προσφέρει στους επισκέπτες της, τα πιο μαγικά θεματικά πάρκα στον κόσμο, αλλά μερικές φορές η πραγματικότητα εισβάλλει ακόμη και εκεί. Παρόλο που τα μέλη του προσωπικού κάνουν ό,τι μπορούν για να μείνουν στον ρόλο τους και να χαρίζουν χαμόγελα σε παιδιά και ενήλικες, είναι επίσης εκπαιδευμένα να αντιμετωπίζουν σοβαρά περιστατικά.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:07 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Η Κατερίνα Καινούργιου σηκώνει τη «σημαία» της πρωινής ζώνης
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Opel εξετάζει κινεζικό ηλεκτρικό SUV για την ευρωπαϊκή αγορά
10:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ποιοι ξηλώνουν τα καλώδια των φορτιστών και γιατί;
09:53 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ