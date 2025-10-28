Τι σημαίνει ο «κώδικας των τριών σφυριγμάτων» στα θέρετρα της Disney

Η Disney προσφέρει στους επισκέπτες της, τα πιο μαγικά θεματικά πάρκα στον κόσμο, αλλά μερικές φορές η πραγματικότητα εισβάλλει ακόμη και εκεί. Παρόλο που τα μέλη του προσωπικού κάνουν ό,τι μπορούν για να μείνουν στον ρόλο τους και να χαρίζουν χαμόγελα σε παιδιά και ενήλικες, είναι επίσης εκπαιδευμένα να αντιμετωπίζουν σοβαρά περιστατικά.

