ΗΠΑ: Εκτελέστηκε ο 15ος θανατοποινίτης στη Φλόριντα από τις αρχές του 2025

Στις ΗΠΑ, έχουν πραγματοποιηθεί από τις αρχές του έτους, 41 εκτελέσεις θανατοποινιτών

ΗΠΑ: Εκτελέστηκε ο 15ος θανατοποινίτης στη Φλόριντα από τις αρχές του 2025
Florida Department of Corrections
Ένας 65χρονος Αμερικανός, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία μιας γειτόνισσάς του το 1998, εκτελέστηκε την Τρίτη στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Ο Νόρμαν Γκριμ είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τη δολοφονία της 41χρονης Σίνθια Κάμπελ, την οποία είχε προσκαλέσει στο σπίτι του για καφέ. Μετά το φονικό, πέταξε το πτώμα στα νερά του κόλπου της Πενσακόλα, όπου το εντόπισε αργότερα ένας ψαράς.

Ο Γκριμ εγκατέλειψε την Φλόριντα, αλλά συνελήφθη ύστερα από τετραήμερο ανθρωποκυνηγητό στην Οκλαχόμα, στο σπίτι συγγενικού προσώπου.

41 εκτελέσεις από τις αρχές του έτους

Η εκτέλεση του Γκριμ έγινε με χορήγηση θανατηφόρας ένεσης και ήταν η 15η στη Φλόριντα από την αρχή του έτους. Σε όλη τη χώρα έχουν γίνει φέτος 41 εκτελέσεις θανατοποινιτών. Συγκεκριμένα, 34 με θανατηφόρες ενέσεις, πέντε με εισπνοή αζώτου και δύο από εκτελεστικό απόσπασμα που έγιναν στη Νότια Καρολίνα.

Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις (Καλιφόρνια, Όρεγκον και Πενσιλβάνια) εφαρμόζεται μορατόριουμ στην επιβολή της, κατ’ εντολή των κυβερνητών τους.

