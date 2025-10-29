Κενό γράμμα η εκεχειρία στη Γάζα: 63 νεκροί από τις νέες επιθέσεις- Αλληλοκατηγορούνται Ισραήλ-Χαμάς

Ισραηλινά αεροσκάφη εξαπέλυσαν νέες αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα χθες Τρίτη (28/10) και νωρίς σήμερα το πρωί, καθώς το Ισραήλ κατηγόρησε τη Χαμάς ότι παραβίασε την εκεχειρία στα παλαιστινιακά εδάφη, στην τελευταία δοκιμασία μιας εύθραυστης συμφωνίας που επιτεύχθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οι τοπικές υγειονομικές αρχές δήλωσαν ότι οι επιθέσεις σκότωσαν τουλάχιστον 63 ανθρώπους, ανάμεσά τους 24 παιδιά και πέντε μέλη μίας οικογένειας σε ένα σπίτι που χτυπήθηκε στον καταυλισμό προσφύγων Μπουρέιτζ στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας , όπως επίσης και πέντε ακόμη ανθρώπους σε ένα αυτοκίνητο στο Χαν Γιουνίς.

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε επιθέσεις σε όλη τη Γάζα, σκοτώνοντας δεκάδες Παλαιστίνιους, αφού ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε «άμεσα, ισχυρά πλήγματα» στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο περιοχή. Η εντολή έρχεται μετά από μια ανταλλαγή πυροβολισμών στη νότια Ράφα, κατά την οποία πέθανε ένας Ισραηλινός στρατιώτης.

Στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Χαμάς επιτέθηκε σε ισραηλινά στρατεύματα ανατολικά της λεγόμενης κίτρινης γραμμής, η οποία χωρίζει την υπό ισραηλινή κατοχή Γάζα από την υπόλοιπη περιοχή. Τα στρατεύματα, στην περιοχή Ράφα της νότιας Γάζας, δέχτηκαν ρουκέτες και πυρά από ελεύθερους σκοπευτές, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Το Ισραήλ σφυροκοπάει ξανά τη Γάζα AP

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) κατονόμασαν τον νεκρό στρατιώτη ως τον Αρχιλοχία Γιόνα Εφραίμ Φελντμπάουμ, 37 ετών, από τον οικισμό Ζαγίτ Ραανάν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Μέλος του Σώματος Μηχανικού Μάχης στη Μεραρχία της Γάζας, ο Φελντμπάουμ, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια μάχης στη νότια Γάζα, ανέφερε ο IDF.

Η Χαμάς καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε ως «εγκληματικό βομβαρδισμό» από το Ισραήλ, ο οποίος, όπως είπε, παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Επίσης, αρνήθηκε ότι επιτέθηκε σε στρατιώτες του Ισραηλινού στρατού και επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της στην κατάπαυση του πυρός.

Η συμφωνία εκεχειρίας που υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, τερματίζοντας δύο χρόνια πολέμου που πυροδοτήθηκε από θανατηφόρες επιθέσεις υπό την ηγεσία της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Και οι δύο πλευρές έχουν κατηγορήσει η μία την άλλη για παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Τραμπ: «Τίποτα δεν θα θέσει σε κίνδυνο» την εκεχειρία

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τις θανατηφόρες ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα στο Air Force One, καθώς ταξίδευε από την Ιαπωνία στη Νότια Κορέα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε: «Από όσο καταλαβαίνω, σκότωσαν έναν Ισραηλινό στρατιώτη», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Έτσι, οι Ισραηλινοί αντεπιτίθενται και θα πρέπει να αντεπιτίθενται. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να αντεπιτίθενται», πρόσθεσε.

«Τίποτα δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο» την εκεχειρία, είπε ο Τραμπ. «Πρέπει να καταλάβετε ότι η Χαμάς είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι της ειρήνης στη Μέση Ανατολή και πρέπει να συμπεριφέρεται σωστά».«Αν (τα μέλη της Χαμάς) είναι καλοί, θα είναι ευτυχισμένοι και αν δεν είναι καλοί, θα τελειώσουν, η ζωή τους θα τελειώσει», είπε ο Τραμπ. «Κανείς δεν ξέρει τι συνέβη στον Ισραηλινό στρατιώτη, αλλά λένε ότι ήταν πυρά ελεύθερων σκοπευτών. Και ήταν αντίποινα για αυτό, και νομίζω ότι έχουν το δικαίωμα να το κάνουν αυτό».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς επέμεινε ότι η εκεχειρία στη Γάζα εξακολουθεί να ισχύει παρά τις επιθέσεις και τους ισχυρισμούς για παραβιάσεις και από τις δύο πλευρές. «Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν μικρές αψιμαχίες εδώ κι εκεί», δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο. «Γνωρίζουμε ότι η Χαμάς ή κάποιος άλλος εντός της Γάζας επιτέθηκε σε έναν (Ισραηλινό) στρατιώτη. Αναμένουμε ότι οι Ισραηλινοί θα απαντήσουν, αλλά νομίζω ότι η ειρήνη του προέδρου θα διατηρηθεί παρά ταύτα» πρόσθεσε.

Χάος με τις σορούς των ομήρων

Ο Νετανιάχου δήλωσε νωρίτερα ότι η Χαμάς παραβίασε την εκεχειρία παραδίδοντας λανθασμένες σορούς στο πλαίσιο της επιστροφής ομήρων στο Ισραήλ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι η σορός που παραδόθηκε τη Δευτέρα ανήκε στον Οφίρ Τζαρφατί, έναν Ισραηλινό που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Τα λείψανα του Τζαρφατί είχαν ήδη ανακτηθεί ωστόσο εν μέρει από ισραηλινά στρατεύματα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η Χαμάς αρχικά απάντησε ότι θα παραδώσει στο Ισραήλ την Τρίτη τη σορό ενός αγνοούμενου ομήρου που βρέθηκε σε μια σήραγγα στη Γάζα. Ωστόσο, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ, δήλωσε αργότερα ότι θα αναβάλει την προγραμματισμένη παράδοση, επικαλούμενη τις παραβιάσεις εκεχειρίας από το Ισραήλ.

Αργά την Τρίτη, η Αλ-Κασάμ εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας ότι είχε ανακτήσει τα πτώματα δύο Ισραηλινών ομήρων, του Αμιράμ Κούπερ και της Σαχάρ Μπαρούχ, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων έρευνας στη Γάζα. Η Χαμάς δήλωσε ότι ο Νετανιάχου έψαχνε δικαιολογίες για να υπαναχωρήσει από τις υποχρεώσεις του Ισραήλ.

Mέλη της Χαμάς ανασύρουν σορό από τούνελ της Γάζας AP

Σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας, η Χαμάς απελευθέρωσε όλους τους ζωντανούς ομήρους σε αντάλλαγμα για σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους καταδίκους και κρατούμενους πολέμου, ενώ το Ισραήλ απέσυρε τα στρατεύματά του και σταμάτησε τις επιθέσεις. Η Χαμάς συμφώνησε επίσης να παραδώσει τις σορούς όλων των νεκρών ομήρων που δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί, αλλά δήλωσε ότι θα χρειαστεί χρόνος για να εντοπιστούν και να ανακτηθούν τα λείψανα ανάμεσα στα ερείπια της Γάζας.

Το ζήτημα έχει γίνει ένα από τα κύρια σημεία τριβής στην κατάπαυση του πυρός, την οποία ο Τραμπ λέει ότι παρακολουθεί στενά. Έχει διαφημίσει την εκεχειρία και τη συμφωνία ανταλλαγής ομήρων-κρατουμένων ως ένα από τα κορυφαία επιτεύγματα εξωτερικής πολιτικής της δεύτερης θητείας του, και αυτός και οι κορυφαίοι βοηθοί του έχουν επιδιώξει να διατηρήσουν την κατάπαυση του πυρός.

Η έρευνα για τις σορούς ομήρων εντάθηκε τις τελευταίες ημέρες μετά την άφιξη βαρέων μηχανημάτων από την Αίγυπτο. Μπουλντόζες εργάζονταν στο Χαν Γιουνίς την Τρίτη, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, και βορειότερα στη Νουσέιρατ, καθώς μαχητές της Χαμάς αναπτύχθηκαν γύρω τους. Μερικές από τις σορούς πιστεύεται ότι βρίσκονται στο εκτεταμένο δίκτυο σηράγγων της Χαμάς που εκτείνονται κάτω από τη Γάζα. Μάρτυρες στο Χαν Γιουνίς ανέφεραν ότι οι αιγυπτιακές ομάδες, σε συνεργασία με ένοπλους μαχητές της Χαμάς, έσκαβαν βαθιά κοντά στην χρηματοδοτούμενη από το Κατάρ Πόλη Στέγασης Χαμάντ στη δυτική πλευρά του Χαν Γιουνίς, φτάνοντας στα υπόγεια τούνελ.

Εικόνες του Reuters έδειξαν μια ανασκαφή περίπου δώδεκα μέτρα κάτω από την επιφάνεια, με άνδρες της Χαμάς στο κάτω μέρος της τάφρου δίπλα σε ένα άνοιγμα σήραγγας σε μια προφανή αναζήτηση για τις σορούς. Οι υγειονομικές αρχές της Γάζας αναφέρουν ότι 68.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις ισραηλινές επιδρομές και χιλιάδες άλλοι αγνοούνται. Το Ισραήλ ξεκίνησε τον πόλεμο αφού μαχητές υπό την ηγεσία της Χαμάς εισέβαλαν στο νότιο Ισραήλ, σκοτώνοντας 1.200 ανθρώπους και φέρνοντας πίσω στη Γάζα 251 ομήρους.

