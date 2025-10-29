Δοκιμάζεται η εκεχειρία στη Γάζα: 11 νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις – Καμία ανησυχία από ΗΠΑ

Το Ισραήλ εξαπέλυσε το βράδυ της Τρίτης (28/10) επιθέσεις σε τομείς της Γάζας σε απάντηση, σύμφωνα με την ισραηλινή κυβέρνηση, των επιθέσεων της Χαμάς κατά ισραηλινών στρατιωτών στον παλαιστινιακό θύλακα, όπου εύθραυστη εκεχειρία βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε ότι 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές επιδρομές στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ισραηλινό πλήγμα κατά αυτοκινήτου στη Χαν Γιουνές στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας σκότωσε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους, ανάμεσά τους δύο παιδιά και μία γυναίκα, ανακοίνωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας που τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς.

Ισραηλινός βομβαρδισμός κατά διαμερίσματος στη συνοικία Αμάλ, δυτικά της Χαν Γιουνές, σκότωσε δύο ανθρώπους, ανάμεσά τους ένα παιδί, και τραυμάτισε πολλούς, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τέσσερις άνθρωποι, τρεις γυναίκες και ένας άνδρας, σκοτώθηκαν έπειτα από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κατά κατοικίας που ανήκε στην οικογένεια αλ-Μπάνα στη συνοικία Σάμπρα, στο νότιο τμήμα της πόλης της Γάζας. Τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά του ένα παιδί και ένα βρέφος, τραυματίσθηκαν κατά την επιδρομή αυτή.

Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας ανέφερε επίσης δύο τραυματίες από ισραηλινό πλήγμα κατά σκηνής που στέγαζε πρόσφυγες στην αλ-Ζαουάιντα, στον κεντρικό τομέα της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο και μαρτυρίες, ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε τον περίβολο του νοσοκομείου αλ-Σίφα, στην δυτική πλευρά της πόλης της Γάζας. Την πληροφορία επιβεβαίωσε στο AFP ο διευθυντής του νοσοκομείου Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια.

Εντολή από Νετανιάχου

Νωρίτερα την Τρίτη, το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως σφοδρές επιθέσεις στη Γάζα επικαλούμενος παραβίαση της εκεχειρίας ως προς τη διαχείριση της διαδικασίας παράδοσης των σορών των ομήρων.

Λίγο αργότερα, ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς ανακοίνωσε ότι η Χαμάς επετέθη κατά των ισραηλινών δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας και αυτό «θα το πληρώσει ακριβά».

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς θα πληρώσει ακριβά την επίθεση κατά στρατιωτών της Τσαχάλ στη Γάζα και την παραβίαση της συμφωνίας για την παράδοση των σορών των ομήρων», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Κατς.

Αρνείται κάθε εμπλοκή η Χαμάς

Η Χαμάς ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι δεν έχει σχέση με επίθεση κατά των ισραηλινών δυνάμεων στη Ράφα και ότι παραμένει προσηλωμένη στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Βανς: Η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα διατηρείται

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε από την Ουάσινγκτον ότι η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα διατηρείται παρά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς και την ανταλλαγή κατηγοριών ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για παραβίαση της εκεχειρίας.

«Η κατάπαυση του πυρός διατηρείται. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν μικρές αψιμαχίες εδώ κι εκεί», είπε ο Τζέι Ντι Βανς στους δημοσιογράφους.

«Γνωρίζουμε ότι η Χαμάς ή κάποιος στη Γάζα επετέθη σε έναν (ισραηλινό) στρατιώτη. Περιμένουμε ότι οι Ισραηλινοί θα απαντήσουν, αλλά πιστεύω ότι η ειρήνη του προέδρου θα κρατήσει παρά ταύτα».

