Γάζα: Κύμα ισραηλινών επιθέσεων με εντολή Νετανιάχου - Βανς: Αψιμαχίες

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε την Τρίτη ότι διέταξε «άμεσες ισχυρές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας» ως αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στην πόλη Ράφα, σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το Reuters, οι ισραηλινές επιθέσεις στοχεύουν περιοχή κοντά στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της βόρειας Γάζας.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις άλλοι τραυματίστηκαν την Τρίτη μετά την ισραηλινή επίθεση στη συνοικία Σάμπρα, στα νότια της πόλης της Γάζας, ανέφερε η Πολιτική Άμυνα της Γάζας.

Δημοσιογράφοι του Associated Press και άλλες μαρτυρίες αναφέρουν ότι άκουσαν τον ήχο πυρών από τανκς και είδαν εκρήξεις σε διάφορες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Γάζας και της Ντέιρ αλ-Μπαλά.

Βανς: «Η εκεχειρία τηρείται, υπάρχουν μικρές συγκρούσεις, αλλά η ειρήνη θα αντέξει»

«Η εκεχειρία τηρείται. Πιστεύω ότι η ειρήνη στη Μέση Ανατολή θα αντέξει παρά τις μικρές συγκρούσεις». Αυτό δήλωσε ο αντιπρόεδρος JD Vance απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη Γάζα, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

«Συντονισμός με τις ΗΠΑ πριν από την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα»

«Η συνάντηση του Νετανιάχου σχετικά με την απάντηση στην παραβίαση της συμφωνίας από τη Χαμάς ολοκληρώθηκε χωρίς καμία απόφαση σε αυτό το στάδιο. Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) παρουσίασαν ένα πακέτο πιθανών

απαντήσεων, συμπεριλαμβανομένης της επανέναρξης των επιθέσεων στη Γάζα. Ο (Ισραηλινός Πρωθυπουργός) Νετανιάχου ολοκλήρωσε τη συνάντηση σημειώνοντας ότι ο συντονισμός με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν απαραίτητος για να καθοριστεί ποια μέτρα θα ληφθούν», δήλωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος στον δημοσιογράφο του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, όπως γράφει ο δημοσιογράφος στο X.

Το Ισραήλ θεωρεί την παράδοση από τη Χαμάς της σορού ενός ομήρου που είχε ήδη διασωθεί από τις IDF τον Δεκέμβριο του 2023 ως παραβίαση της συμφωνίας. Το ίδιο ισχύει και για τις συγκρούσεις που σημειώθηκαν σήμερα το απόγευμα στη Ράφα.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Axios ότι ο Νετανιάχου προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τον Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται σε ταξίδι στην Ανατολική Ασία, για να ζητήσει το πράσινο φως για στρατιωτική αντίδραση.

Ωστόσο, τα γεγονότα στη Ράφα φαίνεται να έχουν αλλάξει τους υπολογισμούς του Νετανιάχου. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι μίλησαν πριν εκδώσει τη δήλωση με την οποία ανακοίνωσε νέες επιθέσεις, σημειώνεται σε δημοσίευμα του αμερικανικού ιστότοπου.

Η Χαμάς αναφέρει τουλάχιστον 3 επιθέσεις του IDF στην πόλη της Γάζας

Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της Γάζας αναφέρει ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιθέσεις στη Λωρίδα, λίγο μετά την εντολή του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου προς τον στρατό να πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις ως απάντηση σε μια σειρά παραβιάσεων της Χαμάς.

«Η κατοχική δύναμη βομβαρδίζει τώρα τη Γάζα με τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιδρομές, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας που διευθύνεται από τη Χαμάς, στο AFP. Μάρτυρες αναφέρουν σε πολλά μέσα ενημέρωσης ότι άκουσαν τις εκρήξεις.

Σύμφωνα με παλαιστινιακές αναφορές, μία από τις επιδρομές είχε ως στόχο μια περιοχή κοντά στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας, το Shifa, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Η Χαμάς «θα πληρώσει βαρύ τίμημα», δηλώνει ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ δήλωσε ότι η Χαμάς «θα πληρώσει βαρύ τίμημα», ισχυριζόμενος ότι η οργάνωση επιτέθηκε σε στρατιώτες του IDF στη Γάζα και παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Η επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς εναντίον στρατιωτών του IDF στη Γάζα ξεπερνά τα όρια και το IDF θα ανταποκριθεί με μεγάλη δύναμη.

Η Χαμάς θα πληρώσει με τόκους για την επίθεση εναντίον των στρατιωτών και την παραβίαση της συμφωνίας για την επιστροφή των αιχμαλώτων», δήλωσε ο Κατζ.

Χαμάς: «Είμαστε δεσμευμένοι να τηρήσουμε τη συμφωνία. Το Ισραήλ διατυπώνει ψευδείς κατηγορίες»

Η Χαμάς απέρριψε τις κατηγορίες του Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι είναι «δεσμευμένη με τη συμφωνία». «Οι κατηγορίες του Ισραήλ είναι ψευδείς», πρόσθεσαν. «Το Ισραήλ πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι είμαστε δεσμευμένοι στη συμφωνία και πρέπει να σταματήσει να μας κατηγορεί ψευδώς ότι την παραβιάζουμε», δήλωσε στο Al Jazeera ο Suhail al-Hindi, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς στη Γάζα. Δήλωσε ότι η ομάδα αντιμετωπίζει «σημαντικές δυσκολίες» στην ανάκτηση των σορών των Ισραηλινών ομήρων.



Ο al-Hindi επανέλαβε το αίτημά του για βαρύ εξοπλισμό για τη διευκόλυνση αυτών των επιχειρήσεων, προσθέτοντας ότι η Χαμάς ζήτησε την είσοδο ομάδων έρευνας στις «κόκκινες ζώνες» για τον εντοπισμό των σορών, αλλά το αίτημα αυτό απορρίφθηκε: Το Ισραήλ μπλόκαρε τις ομάδες του Κατάρ και της Τουρκίας που ήταν έτοιμες να συμμετάσχουν στην έρευνα με προσωπικό, εξοπλισμό και τεχνολογία.



«Η αντίσταση δεν έχει κανένα συμφέρον να κρύψει ή να καθυστερήσει την παράδοση των σορών των κρατουμένων και επαναλαμβάνουμε την πλήρη δέσμευσή μας για σεβασμό της συμφωνίας», δήλωσε ο al-Hindi, αναφερόμενος στην κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις αρχές Οκτωβρίου. «Έχουμε κάνει ό,τι ήταν δυνατόν για να ανακτήσουμε τις σορούς» και το Ισραήλ «φέρει την πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην ανάκτηση των υπολοίπων σορών», πρόσθεσε, καλώντας τις μεσολαβούσες χώρες να παρέμβουν.

Καταρρέει η εκεχειρία

Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα ήταν αναμφισβήτητα το μεγαλύτερο διπλωματικό επίτευγμα του Προέδρου Τραμπ κατά τη διάρκεια της θητείας του. Τώρα φαίνεται εξαιρετικά εύθραυστη.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επικεντρωθεί τις τελευταίες εβδομάδες στη σταθεροποίηση της εκεχειρίας και πιέζει και τις δύο πλευρές να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να την ανατρέψουν.

Στο πλαίσιο αυτής της αποστολής, ο Λευκός Οίκος έστειλε αρκετούς υψηλόβαθμους αξιωματούχους στο Ισραήλ και ίδρυσε ένα αμερικανικό κέντρο διοίκησης στο Ισραήλ για να επιβλέπει και να παρακολουθεί την κατάσταση επί τόπου.

Ωστόσο, η όξυνση της διαμάχης σχετικά με την επιστροφή των νεκρών ομήρων από τη Χαμάς και η ανταλλαγή πυροβολισμών την Τρίτη στην πόλη Ράφα ενέτειναν τις εκκλήσεις στο Ισραήλ για στρατιωτική δράση.

Οι επιθέσεις που διέταξε ο Νετανιάχου ενδέχεται να οδηγήσουν σε πλήρη κατάρρευση της εκεχειρίας.

Τι προηγήθηκε της επίθεσης

Μαχητές της Χαμάς πυροβόλησαν με αντιαρματικά πυραύλους και ελεύθεροι σκοπευτές έβαλλαν την Τρίτη εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στην πόλη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Γάζας, σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της περιοχής ελέγχεται από τον IDF, αλλά ορισμένοι μαχητές της Χαμάς εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται σε τούνελ στην περιοχή.

Η επίθεση οδήγησε σε σημαντικές ανταλλαγές πυρών μεταξύ των μαχητών της Χαμάς και του IDF. Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε επίσης αεροπορικές επιδρομές στη Ράφα ως αντίδραση.

Μετά την ανακοίνωση του Νετανιάχου για τις επιθέσεις, η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς δήλωσε ότι θα αναβάλει την παράδοση ενός νεκρού ομήρου που είχε ανακτήσει νωρίτερα την Τρίτη. «Επιβεβαιώνουμε ότι οποιαδήποτε σιωνιστική κλιμάκωση θα εμποδίσει την αναζήτηση, την εκσκαφή και την ανάκτηση των πτωμάτων, γεγονός που θα οδηγήσει σε καθυστέρηση στην ανάκτηση των πτωμάτων των νεκρών της κατοχής», ανέφερε η δήλωση.

Πριν από το περιστατικό στη Ράφα, ο Νετανιάχου είχε ήδη συμβουλευτεί τους στρατιωτικούς ηγέτες του Ισραήλ σχετικά με τη λήψη νέων στρατιωτικών μέτρων στη Γάζα, λόγω των φερόμενων παραβιάσεων της εκεχειρίας από τη Χαμάς σε σχέση με την επιστροφή των νεκρών ομήρων.

Ο Νετανιάχου διέταξε επίθεση - Η Χαμάς δεν παραδίδει τη σορό ομήρου

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε τον στρατό του Ισραήλ να επαναλάβει αμέσως τις επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας , αφού κατήγγειλε παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από τη Χαμάς. «Μετά τις διαβουλεύσεις ασφαλείας, ο πρωθυπουργός διέταξε τον στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως αποφασιστικές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε το γραφείο του Ισραηλινού ηγέτη σε σύντομη ανακοίνωση την Τρίτη.

Following security consultations, Prime Minister Netanyahu has directed the military to immediately carry out forceful strikes in the Gaza Strip. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 28, 2025

Το Ισραήλ κατηγόρησε την Τρίτη τη Χαμάς για παράβαση της εκεχειρίας στη Γάζα, μετά την παράδοση από την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση των λειψάνων ενός ομήρου, μέρος των οποίων είχε ήδη ανακτηθεί από τον στρατό, προκαλώντας την οργή των συγγενών των ομήρων.

Σύμφωνα με αρκετά ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, μέλη της Χαμάς άνοιξαν πυρ εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών με ελεύθερους σκοπευτές και αντιαρματικούς πυραύλους στη Ράφα, στα νότια παλαιστινιακά εδάφη. Ο ισραηλινός στρατός απάντησε με πυρά πυροβολικού, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Ο πρωθυπουργός συγκάλεσε αμέσως διαβούλευση ασφαλείας για να εξετάσει τις λεπτομέρειες του περιστατικού και τα πιθανά αντίποινα.

Η Χαμάς ανέβαλε την παράδοση σορού ομήρου λόγω ισραηλινών «παραβιάσεων» της εκεχειρίας

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν Αλ-Κασάμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, ανακοίνωσαν ότι αναβάλλουν την παράδοση της σορού ενός Ισραηλινού ομήρου, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 8 μ.μ. τοπική ώρα, «λόγω παραβιάσεων που διαπράχθηκαν από την κατοχή».

Νωρίτερα, η ένοπλη πτέρυγα ανακοίνωσε ότι βρήκε τα λείψανα ενός ομήρου κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων έρευνας σε μια σήραγγα στη νότια Λωρίδα της Γάζας. «Τονίζουμε ότι οποιαδήποτε σιωνιστική κλιμάκωση θα εμποδίσει την έρευνα, την ανασκαφή και την ανέλκυση των σορών», προειδοποίησε.

