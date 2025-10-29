Η Κίνα έχει φτιάξει νέα δάση σε έκταση ίση με αυτή του Τέξας

Ενώ ο κόσμος συνεχίζει να χάνει τεράστιες εκτάσεις δασών, κυρίως στους τροπικούς, τα δάση κάνουν την επανεμφάνισή τους σε ορισμένες χώρες.

Από το 1990, η Κίνα έχει προσθέσει περισσότερα από 170 εκατομμύρια στρέμματα δασών, μια έκταση περίπου ίση με αυτή του Τέξας, σύμφωνα με μια νέα έκθεση του ΟΗΕ.

Συνολικά, ο κόσμος έχει χάσει περίπου 20 εκατομμύρια στρέμματα δασών ετησίως τα τελευταία χρόνια, απομακρύνοντας τον από τον διεθνή στόχο να τερματιστεί η εξαφάνιση των δασών μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Οι μεγαλύτεροι παράγοντες της αποδάσωσης είναι η αποψίλωση της γης για γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες και, σε αυξανόμενο βαθμό, οι πυρκαγιές και η ξηρασία που τροφοδοτούνται από την υπερθέρμανση.

Η Βραζιλία, η Ινδονησία και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν τις μεγαλύτερες εκτάσεις δασών που έχουν καταστραφεί.

Αναγέννηση δασών

Ωστόσο, σε μεγάλα τμήματα του κόσμου τα δάση αναγεννιούνται. Στις πλουσιότερες χώρες, όπου η γεωργία έχει γίνει πιο αποδοτική, η αποδάσωση έχει επιβραδυνθεί ή ακόμη και αντιστραφεί. Σε πολλές πλούσιες χώρες — τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Ρωσία και μεγάλο μέρος της Ευρώπης — τα δάση κάνουν την επανεμφάνισή τους, σύμφωνα με την εκτίμηση του ΟΗΕ. Καθώς η Ινδία και η Κίνα αναπτύσσονται ολοένα και περισσότερο, και αυτές βλέπουν τα δάση να επιστρέφουν. Ακόμα και αν οι πυρκαγιές και η ξηρασία καταστρέφουν κάποια δάση, συνολικά, αυτές οι χώρες προσθέτουν δέντρα.

Από το 1990, ο Καναδάς έχει προσθέσει 20 εκατομμύρια στρέμματα δάσους, η Ινδία 22 εκατομμύρια στρέμματα και η Ρωσία 52 εκατομμύρια στρέμματα, μια έκταση περίπου όσο το Κάνσας, σύμφωνα με την έκθεση. Η Ρωσία ξεπερνιέται μόνο από την Κίνα, η οποία κατάφερε να προσθέσει το εντυπωσιακό ποσό των 173 εκατομμυρίων στρεμμάτων, κυρίως μέσω επιθετικών προγραμμάτων δενδροφύτευσης.



Τα τελευταία τριάμισι δεκαετίες, η Κίνα έχει φυτέψει περίπου 120 εκατομμύρια στρέμματα δασών, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, τα περισσότερα από τα οποία προστέθηκαν για να περιορίσουν την εξάπλωση των ερήμων. Πέρυσι, η Κίνα ολοκλήρωσε ένα έργο, που ξεκίνησε το 1978, για τη φύτευση μιας ζώνης δέντρων μήκους 2.000 μιλίων γύρω από την έρημο Τακλαμακάν στα δυτικά. Οι εργασίες συνεχίζονται για τη φύτευση μιας ζώνης δέντρων γύρω από την τεράστια έρημο Γκόμπι στα βόρεια.