«Granny's Chips»: Η ιστορία πίσω από τη διασημότερη καρφίτσα της Βασίλισσας Ελισάβετ ΙΙ

Η ανεκτίμητης αξίας καρφίτσα της Βασίλισσας Ελισάβετ με το μεγαλύτερο διαμάντι στον κόσμο

Ανθή Κουρεντζή

«Granny's Chips»: Η ιστορία πίσω από τη διασημότερη καρφίτσα της Βασίλισσας Ελισάβετ ΙΙ
Κατά τη διάρκεια της 70χρονης μοναρχίας της, η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ φόρεσε αμέτρητα ανεκτίμητα κοσμήματα — όμως κανένα δεν πλησίασε τη λάμψη και το μεγαλείο της περίφημης καρφίτσας Cullinan III και IV.

Το εκθαμβωτικό αυτό κόσμημα φιλοξενεί δύο διαμάντια κομμένα από τον Cullinan Diamond — τον μεγαλύτερο διαμάντι που έχει βρεθεί ποτέ στη Γη, βάρους 3.106 καρατίων, ο οποίος ανακαλύφθηκε στη Νότια Αφρική το 1905.

Η Ελισάβετ κληρονόμησε την πλατινένια καρφίτσα από τη γιαγιά της, βασίλισσα Μαρία, δίνοντάς της το τρυφερό παρατσούκλι «Granny’s Chips», καθώς τα δύο διαμάντια αποτελούν «θραύσματα» του αρχικού πετράδιου. Παρότι δεν τη φορούσε τόσο συχνά όσο την καρφίτσα σε σχήμα καρδιάς Cullinan V, κάθε της εμφάνιση με αυτό το στολίδι γινόταν θέμα συζήτησης.

Η βασίλισσα Μαρία είχε φορέσει τα δύο διαμάντια στο στέμμα της κατά τη στέψη της το 1911, ενώ η Ελισάβετ προτίμησε να τα μετατρέψει σε κομψή καρφίτσα. Το 2012, τα φόρεσε για τον εορτασμό των 60 ετών από την άνοδό της στον θρόνο, ενώ τα επανέφερε το 2018 σε κρατικό δείπνο προς τιμήν του βασιλιά και της βασίλισσας της Ολλανδίας.

ελισάβετ

Η Βασίλισσα Ελισάβετ ΙΙ / AP

Μετά τον θάνατό της, το 2022, τα Cullinan III και IV βρήκαν νέα θέση στο στέμμα της βασίλισσας Καμίλα, κατά τη στέψη της το 2023. Σύμφωνα με το Royal Collection Trust, τα πρωτότυπα πετράδια αφαιρούνται όταν δεν χρησιμοποιούνται, ώστε να μπορούν να φοριούνται ξανά ως καρφίτσες — μια παράδοση που συνεχίζει τη διπλή τους ζωή ως κόσμημα και βασιλικό σύμβολο.

Τα δύο διαμάντια έχουν υπολογιστεί ότι αξίζουν από 50 έως και 180 εκατομμύρια λίρες, καθιστώντας τα πιθανώς την πιο ακριβή καρφίτσα στον κόσμο. Το Cullinan III είναι δάκρυ 94,4 καρατίων, ενώ το Cullinan IV είναι ένα τετράγωνο μαξιλαροειδές διαμάντι 63,6 καρατίων.

Ελισάβετ

Η Βασίλισσα Ελισάβετ ΙΙ / AP

Η πιο συγκινητική στιγμή της ιστορίας τους, ωστόσο, ήρθε το 1958, όταν η νεαρή τότε βασίλισσα Ελισάβετ ταξίδεψε στην Ολλανδία και συνάντησε τον Louis Asscher, αδελφό του κοπτή του αρχικού Cullinan. Σύμφωνα με την οικογένεια Asscher, η Ελισάβετ του πρόσφερε να κρατήσει τα διαμάντια στα χέρια του — πενήντα χρόνια μετά την κοπή τους — μια χειρονομία που τον συγκίνησε βαθιά.

Σήμερα, τα Cullinan III και IV εξακολουθούν να λάμπουν μέσα από τα χρόνια — όχι μόνο ως κομμάτια ανεκτίμητης αξίας, αλλά και ως σύμβολα μιας βασίλισσας που ήξερε να συνδυάζει τη δύναμη με τη διακριτική κομψότητα.

