Κέιτ Μίντλετον: Και επίσημα καστανή στην επέτειο τριών ετών από τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ

Η Κέιτ Μίντλετον επέστρεψε στο καστανό χρώμα μετά την εμφάνισή της με τα πιο ξανθά μαλλιά που είχε ποτέ την περασμένη εβδομάδα.

Στις 8 Σεπτεμβρίου, η 43χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας έκανε την έκπληξη εμφανιζόμενη μαζί με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ στο Εθνικό Σύνδεσμο Γυναικείων Ινστιτούτων στο Σάνινγκντεϊλ για να τιμήσει την τρίτη επέτειο του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ.

Η πριγκίπισσα Κέιτ είχε τα μαλλιά τις μπούκλες ριγμένα στους ώμους σε καστανή αποχρωση με ανοιχτές ανταύγειες.

Kate Middleton Steps Out with Her Signature Brunette Hair After Shocking as a Blonde https://t.co/H5o0y5bBAd — People (@people) September 8, 2025

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας εμφανίστηκε για πρώτη φορά με πιο ανοιχτόχρωμα μαλλιά σε μια εκκλησιαστική εκδήλωση κοντά στο κάστρο Μπαλμόραλ στις 24 Αυγούστου, με τα σχόλια των θαυμαστών της βασιλικής οικογένειας να είναι ανάμεικτα, καθώς η νέα απόχρωση σηματοδότησε την πιο τολμηρή μεταμόρφωση των μαλλιών της Κέιτ μέχρι σήμερα.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας σπάνια έχει παρεκκλίνει από τα χαρακτηριστικά καστανά μαλλιά της, από τότε που μπήκε στην βασιλική οικογένεια το 2011.

Ωστόσο, η ανοιχτή απόχρωση δεν κράτησε πολύ. Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, τα μαλλιά της ήταν και πάλι πιο σκούρα καστανά όταν εμφανίστηκε για να παρακολουθήσει τον αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ράγκμπι Γυναικών μεταξύ Αγγλίας και Αυστραλίας στο East Sussex.

