Βασίλισσα Ελισάβετ: Το νυφικό με τα 10.000 μαργαριτάρια που έγινε σύμβολο στη μεταπολεμική Βρετανία

Το νυφικό της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο περίτεχνα και εμβληματικά ενδύματα στη σύγχρονη βασιλική ιστορία. Ένα εντυπωσιακό φόρεμα, κεντημένο με 10.000 μαργαριτάρια, που δημιουργήθηκε σε μια εποχή λιτότητας, με τη βοήθεια ακόμη και δελτίων σιτισμού.

Ένα νυφικό-σύμβολο για τη μεταπολεμική Βρετανία

Ο βασιλικός ράφτης Sir Norman Hartnell ήταν ο δημιουργός του εκπληκτικού φορέματος, το οποίο ράφτηκε από 350 μοδίστρες και ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις τρεις μήνες.

Ο σχεδιασμός του ξεκίνησε λίγο πριν τον γάμο της Πριγκίπισσας Ελισάβετ με τον Φίλιππο Μαουντμπάτεν, τον μελλοντικό Δούκα του Εδιμβούργου, στις 20 Νοεμβρίου 1947.

Το νυφικό σχεδιάστηκε με πλούσιο συμβολικό κέντημα, που αποτύπωνε το όραμα για αναγέννηση και ελπίδα στη μεταπολεμική Βρετανία, αντλώντας έμπνευση από την «Άνοιξη» του Μποτιτσέλι, ενώ τα κεντήματα με τριαντάφυλλα, γιασεμί και κρίνα συμβόλιζαν την ανανέωση και την ειρήνη.

Ο γάμος της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' το 1947 / AP

Μαργαριτάρια, μετάξι και 4,5 μέτρα ουρά

Το νυφικό της πριγκίπισσας Ελισάβετ είχε γραμμή fit-and-flare, με στενό μπούστο, φαρδιά φούστα, μακριά μανίκια και απαλό ντεκολτέ σε σχήμα καρδιάς, σε ένα σχέδιο κλασικής βασιλικής κομψότητας. Ο Hartnell υπέβαλε δώδεκα διαφορετικά σχέδια, προτού επιλεγεί το τελικό.

Το φόρεμα ήταν φτιαγμένο από σατέν και μετάξι, ενώ η ουρά μήκους 4,5 μέτρων ήταν διακοσμημένη με μοτίβα αστεριών, άνθη, κρύσταλλα, τούλι και μαργαριτάρια.

Το πέπλο ήταν επίσης από μεταξωτό τούλι και τα νυφικά παπούτσια της, από τον Edward Rayne, ντυμένα με Duchesse σατέν και διακοσμημένα με πόρπες από ασήμι και μαργαριτάρια.

Ο γάμος της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' το 1947 / AP

Η Πριγκίπισσα Ελισάβετ χρηματοδότησε το νυφικό της με 200 κουπόνια, δώρο της βρετανικής κυβέρνησης, παρά την εποχή λιτότητας που επικρατούσε στη μεταπολεμική Αγγλία. Μάλιστα, πολίτες από όλη τη χώρα έκαναν δωρεά, για να βοηθήσουν την αγαπημένη του πριγκίπισσα, ως μια πράξη αγάπης και υπερηφάνειας. Ωστόσο, σύμφωνα με τη βασιλική οικογένεια, εκείνη τα επέστρεψε, καθώς η χρήση τους θα ήταν παράνομη.

Το κόστος του νυφικού, σύμφωνα με το περιοδικό «Brides», ανερχόταν στα 42.000 δολάρια της εποχής – ποσό που σήμερα αντιστοιχεί σε περίπου 1,6 εκατομμύρια δολάρια.

Ο γάμος της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' το 1947 / AP

Μια ραπτομηχανή, πολλές καρδιές

Το έργο ήταν τιτάνιο. Η έγκριση του τελικού σχεδίου δόθηκε μόλις τρεις μήνες πριν τον γάμο και οι μοδίστρες του οίκου Hartnell εργάστηκαν με ταχύτητα και αφοσίωση.

Η συγγραφέας Jennifer Robson, κάνοντας έρευνα για το μυθιστόρημά της «The Gown», συνομίλησε με την πραγματική μοδίστρα Betty Foster, που είχε εργαστεί για το νυφικό της «Λίλιμπετ».

Όπως αφηγήθηκε η Foster, η ανώτερη ράφτρα Miss Halliday επέτρεψε σε κάθε γυναίκα του εργαστηρίου – ακόμη και στις μαθητευόμενες – να βάλει έστω μία βελονιά στο φόρεμα, ώστε όλες να μπορούν να λένε ότι συνεισέφεραν στην ιστορία.

Ο ίδιος ο Hartnell είχε δηλώσει πως ήθελε να είναι «το πιο όμορφο φόρεμα που είχε φτιάξει ποτέ».

Ο γάμος της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' το 1947 / AP

Μετά τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ το 2022, το νυφικό της εντάχθηκε επισήμως στη Royal Collection, μαζί με άλλα ιστορικά φορέματα της μακροβιότερης μονάρχη του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το 2026, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή της, το νυφικό θα εκτεθεί στο μεγαλύτερο αφιέρωμα στην ενδυματολογική της κληρονομιά με τίτλο «Queen Elizabeth II: Her Life in Style», στην King’s Gallery του Μπάκιγχαμ.

Διαβάστε επίσης