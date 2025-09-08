Βρετανία: Τρία χρόνια από τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β'

Η μακροβιότερη μονάρχης της Βρετανίας πέθανε σε ηλικία 96 ετών στις 8 Σεπτεμβρίου 2022

Βρετανία: Τρία χρόνια από τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β'

Η βασίλισσα Ελισάβετ ήταν η μακροβιότερη μονάρχης της Βρετανίας.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ ηγήθηκαν σήμερα των βασιλικών τελετών τιμής για την τρίτη επέτειο από τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β', καθώς ο αδελφός του, ο πρίγκιπας Χάρι, αεροπορικώς έφτασε στη Βρετανία και απέτισε επίσης φόρο τιμής στη γιαγιά του στην τελευταία της κατοικία.

Η Ελισάβετ, η μακροβιότερη μονάρχης της Βρετανίας, πέθανε σε ηλικία 96 ετών στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, στο Κάστρο Μπαλμόραλ, μετά από 70 χρόνια βασιλείας.

Για να τιμήσουν τον θάνατο της εκλιπούσας βασίλισσας, ο διάδοχος του θρόνου Γουίλιαμ και η Κέιτ επισκέφθηκαν το τοπικό παράρτημα του Ινστιτούτου Γυναικών (WI) κοντά στο σπίτι τους στο Γουίνδσορ, έναν οργανισμό που αγαπούσε η εκλιπούσα βασίλισσα.

Ήταν μέλος του WI για 80 χρόνια και πρόεδρος του παραρτήματος κοντά στο σπίτι της στο Σάντρινγκχαμ στην ανατολική Αγγλία από το 2003 μέχρι τον θάνατό της.

Λίγο μετά την άφιξή του από το σπίτι του στην Καλιφόρνια, ο μικρότερος αδελφός του Γουίλιαμ, ο Χάρι, επισκέφθηκε το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Γουίνδσορ, λιγότερο από 16 χιλιόμετρα μακριά, για να καταθέσει λουλούδια εκεί που η εκλιπούσα βασίλισσα τάφηκε δίπλα στον σύζυγό της, τον πρίγκιπα Φίλιππο.

O Χάρι, ο οποίος έχει αποξενωθεί από την οικογένειά του μετά τον έντονο καβγά τους, δεν αναμένεται να δει τον Γουίλιαμ κατά την επίσκεψή του στη Βρετανία αυτή την εβδομάδα, αν και υπάρχουν εικασίες ότι μπορεί να συναντήσει τον πατέρα του, τον βασιλιά Κάρολο, για πρώτη φορά μετά από 20 μήνες.

Ο ίδιος ο Κάρολος διαμένει αυτή τη στιγμή στο Μπαλμόραλ με τη σύζυγό του, βασίλισσα Καμίλα, και δεν έχει σχέδια να τιμήσει δημόσια την περίσταση, η οποία είναι επίσης η επέτειος της άνοδός του στον θρόνο.

Ο βασιλιάς και η βασίλισσα παρευρέθηκαν στην κοντινή εκκλησία Κράθι Κιρκ την Κυριακή, όπου προσευχήθηκαν για την επέτειο της ανόδου του Καρόλου στον θρόνο καθώς και για τη Δούκισσα του Κεντ, σύζυγο του ξαδέλφου της εκλιπούσας βασίλισσας, η οποία πέθανε την περασμένη Πέμπτη, δήλωσε εκπρόσωπος του Παλατιού του Μπάκιγχαμ.

Στον λογαριασμό της βασιλικής οικογένειας στο X αναρτήθηκε μια φωτογραφία της εκλιπούσας βασίλισσας με το μήνυμα «Στη μνήμη της Βασίλισσας Ελισάβετ Β', 1926-2022».

